Malgioglio con i protagonisti del Festival: da Sanremo parlano Achille Lauro, Gianni Morandi e Fiorello

TV e Spettacolo

Ieri sera è cominciato il Festival di Sanremo. Amadeus ha inaugurato il Sanremo Ter e al suo fianco è arrivato l’immancabile amico di sempre Fiorello. Il grande showman, abituato a movimentare le acque sia sul palco che fuori, ha mandato un messaggio anche a Cristiano Malgioglio che ha svelato una piccola parte del contenuto per preparare il pubblico a possibili nuove incursioni.

Malgioglio svela il messaggio di Fiorello

Cristiano Malgioglio, in onda su RTL 102.5, ha commentato i primi passi di questo Festival di Sanremo che oggi si addentra nella sua seconda serata. Ma un particolare ha attirato l’attenzione di tutti: “Mi sono sentito con Fiorello, mi ha mandato un messaggio in siciliano stretto.

Non posso dire cosa farà“, spiega il paroliere. “Mi ha chiesto un consiglio per decolorare i capelli”, ha spiegato ancora facendo presagire di tutto.

Achille Lauro: il suo futuro al Festival

Poi un siparietto con Achille Lauro al telefono: “Se ti prendi un raffreddore come fai?“, ha chiesto Malgioglio. Lauro resta ovviamente stoico: “L’affronteremo“. Malgioglio incalza chiedendogli se ha fatto molta ginnastica: “Mi sento bene”, assicura il cantante di Domenica. Poi parla della sua prima esibizione di questo Festival, il quarto consecutivo: “Mi sono divertito molto, grande responsabilità quella di aprire.

Ho gareggiato sempre come se fossi stato un super ospite, quindi diciamo che mi sento abbastanza in zona confort“. Malgioglio ha assicurato che il cantante è uno dei suoi preferiti e si augura di rivederlo all’Eurovision, meta del vincitore di questo Festival. Malgioglio, esperto di look pazzeschi, si aspetta da Lauro un alto tenore in fatto di abiti e show: “Quello che facciamo io e le persone che lavorano con me è un grande lavoro.

C’è un grande concetto dietro, cerchiamo sempre di partire da qualcosa di più grande“, ha detto Achille Lauro senza svelare molto.

Gianni Morandi racconta Sanremo

Anche Gianni Morandi ha commentato la sua prima esibizione sul palco dell’Ariston: “Ho rotto il ghiaccio, nelle prossime serate farò meglio. L’adrenalina della gara è tanta“, ha spiegato. Per lui è un grande ritorno quello al Festival e Malgioglio gli chiede chi lo abbia convinto: “Nel momento in cui smetti di emozionarti, questo lavoro non lo fai più. Lorenzo (Jovanotti ndr.) mi ha detto di provarci mandando una canzone ad Amadeus. Poi è chiaro che siamo stati accettati”, ha riassunto Morandi.