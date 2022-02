Uomini e Donne anticipazioni 2 febbraio: Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim tornano dopo lo scontro

Uomini e Donne

Matteo Ranieri e Luca Salatino sono i tronisti in carica a oggi a Uomini e Donne. I due protagonisti maschili provengono entrambi da esperienze come corteggiatori. Tutti e due arrivati alla scelta finale, Matteo Ranieri è stato scelto lo scorso anno da Sophie Codegoni, mentre Luca Salatino non è stato il preferito di Roberta Ilaria Giusti, che è voluta uscire dal reality show con Samuele Carniani.

All’inizio dell’attuale edizione 2021/2022, però, la tronista che più ha fatto scalpore è stata Andrea Nicole Conte. La ragazza, con un passato da transgender, ha lasciato il programma televisivo con Ciprian Aftim, dopo aver infranto il regolamento del programma televisivo.

Questa scelta ha scatenato molte critiche e polemiche, soprattutto di Gianni Sperti.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 2 febbraio, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim torneranno nello studio del dating show, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 2 febbraio: Andrea Nicole Conte alla resa dei conti con Gianni Sperti

Andrea Nicole Conte ha scelto Ciprian Aftim. La decisione finale della tronista, però, è arrivata in modo del tutto insolito. Infatti, la tronista ha passato la notte con il corteggiatore, all’insaputa della redazione del programma televisivo.

Questa sua violazione del regolamento ha fatto scattare Giani Sperti, che ha fortemente attaccato la tronista. Anche Maria De Filippi si è detta non convinta della solidità del rapporto, nato da questa scelta.

Nella puntata del 2 febbraio, secondo le anticipazioni, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, torneranno nello studio del dating show e ci sarà un ulteriore chiarimento con gli opinionisti.

Uomini e Donne anticipazioni 2 febbraio: anche Isabella Ricci e Fabio ospiti

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 2 febbraio ci saranno degli ospiti.

Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim torneranno a raccontare la loro storia d’amore nel programma televisivo. Ma non saranno i soli.

Dal trono over, torneranno nello studio televisivo anche Isabella Ricci e Fabio. La nemica di Gemma Galgani racconterà il recente viaggio da favola con il suo Cavaliere?