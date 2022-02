Emma Marrone inseguita dai carabinieri dopo l’esibizione a Sanremo: “Mi sa che sono fott**a”

TV e Spettacolo

Terza serata di Sanremo con finale inaspettato per Emma Marrone, inseguita dai carabinieri nella notte del Festival dopo la sua esibizione all’Ariston. La cantante ha condiviso tra le sue Instagram Stories un video in diretta, spiegando ai fan la sua situazione: “Mi sa che sono fott**a”.

Nelle sue Stories, Emma ha mostrato in diretta cosa le è successo dopo la performance nella terza serata del Festival, dietro di lei un’auto dei militari. “Raga, un inseguimento da parte dei carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono fott**ta”, ha commentato nel filmato, scatenando l’ironia del web.

“Mi sa che mi devo fermare“, ha concluso, lanciando in testa ai trend la sua notte “brava” per le vie di Sanremo. E consacrandosi assoluta protagonista dell’ormai celebre Fantasanremo. Secondo il regolamento del gioco che sta spopolando intorno alla 72esima edizione della kermesse, un inseguimento da parte delle forze dell’ordine le varrebbe un tesoretto di +50 punti.

Emma come Orietta Berti: il precedente dell’inseguimento della polizia a Sanremo

Prima di Emma soltanto Orietta Berti aveva provato l’ebbrezza di un inseguimento notturno per le strade di Sanremo.

L’artista era stata “pizzicata” e fermata dalla polizia a poche ore dall’inizio del Festival 2021 mentre, violando il coprifuoco per l’emergenza Covid, si stava recando a ritirare i suoi abiti in un hotel.

“Ieri sera – aveva raccontato a La Vita in diretta nel marzo scorso – mi ha fermato la Polizia, perché erano le 22.05 e io, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo. 3 macchine mi hanno inseguito e mi hanno fermata. Mi hanno detto ‘Ma dove va lei?’, Ho detto ‘Vado a ritirare gli abiti’, ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto.

E io: ‘Per forza, li devo provare, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano… Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere se dicevo la verità“.