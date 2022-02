Gianluca Grignani e Irama a Sanremo ed è subito lite sulla cover: aleggia il ricordo di Morgan e Bugo

Programmi TV

Gianluca Grignani e Irama si esibiranno questa sera insieme, per la quarta puntata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. Irama, in gara tra i big, ha deciso di omaggiare il cantante milanese scegliendo un suo brano e chiedendogli di affiancarlo durante la performance. Tra i due però sarebbero scoppiate le scintille a causa della scelta del pezzo di Gianluca Grignani da portare sul palco dell’Ariston. Su questa discussione aleggia il fantasma di Morgan e Bugo, protagonisti di un indimenticabile momento di caos durante il Festival di Sanremo del 2020.

Irama e Gianluca Grignani: tensione prima dell’esibizione a Sanremo

La serata delle cover, una delle più attese del Festival di Sanremo, è finalmente arrivata, ma per Irama ci sarebbe qualche problema.

Secondo fonti vicine alla Rai interpellate dal sito Dagospia, il cantante avrebbe avuto una lite con Gianluca Grignani, che si esibirà con lui in uno dei suoi brani. Proprio la scelta del pezzo da cantare avrebbe acceso gli animi, con Grignani che avrebbe voluto La mia storia tra le dita, singolo uscito nel 1994, e Irama che vuole cantare sul palco dell’Ariston Destinazione Paradiso.

Entrambe le canzoni hanno dei trascorsi con Sanremo: la prima ha consentito a Gianluca Grignani di qualificarsi al Festival dell’anno successivo dopo essere stata presentata tra i Giovani, mentre Destinazione Paradiso è il brano con cui il cantate ha partecipato alla kermesse nel 1995.

La sua esibizione gli valse il sesto posto tra le nuove proposte.

Irama e Grignani: ci aspetta un nuovo caso Morgan-Bugo?

Il caratterino di Gianluca Grignani è noto a tutti e ci si chiede ora se ci aspetta una nuova fuga dal palco in stile Morgan e Bugo. Qualcuno ipotizza che il cantautore milanese non si presenterà all’esibizione, o che Irama deve prepararsi a una brutta sorpresa.

Un clima simile a quello di Sanremo 2020, quando Morgan è salito sul palco per stroncare Bugo con la sua rivisitazione di Sincero, brano in gara. Bugo decise di abbandonare l’esibizione, gesto costato la squalifica a entrambi i cantanti. Un momento entrato immediatamente tra le leggende sanremesi, ma speriamo che per Irama e Gianluca Grignani il ricordo sarà un altro.