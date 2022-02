La quarta serata del Festival di Sanremo è iniziata: oggi gara delle cover con duetti e ospiti musicali

TV e Spettacolo

La quarta serata del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata. Questa sera, il palco dell’Ariston accoglierà moltissimi ospiti, buona parte dei quali sarà chiamata a duettare con i 25 cantanti in gara. La scaletta è nuovamente intensa e il pubblico non vede l’ora di assistere alle esibizioni dei propri artisti preferiti.

La serata di ieri ha segnato un nuovo successo negli ascolti. In totale sono stati 9.360.000 gli spettatori sintonizzati su Rai 1, per un totale del 54,1% dello share medio. La terza serata della 72esima edizione supera di ben 10 punti percentuali lo share medio dello scorso anno.

Quarta serata del Festival di Sanremo, è il turno delle cover

Duetti, cover di brani che hanno fatto la storia della musica italiana e estera, medley, il programma della quarta serata del Festival di Sanremo è ricco di momenti interessanti ed è già evidente come non mancheranno di certo le emozioni. Anche questa sera, al fianco di Amadeus ci sarà una coconduttrice. Per la serata delle cover, questo importante ruolo va all’attrice Maria Chiara Giannetta, reduce dal successo della fiction Rai Blanca. Oltre a lei, il palco dell’Ariston ospiterà Lino Guanciale. Saranno invece in collegamento dalla nave del Festival i Pinguini Tattici Nucleari.

Tantissimi i cantanti che interverranno per esibirsi insieme agli artisti in gara, sulle note di canzoni del passato. L’emozione è alle stelle e le premesse sembrano già garantire un ennesimo successo negli ascolti.

Dopo aver fatto il suo ingresso, Amadeus ha annunciato come verranno votate le cover dei 25 artisti in gara. Il pubblico potrà nuovamente esprimere la sua preferenza attraverso il televoto. A ciò si aggiungono inoltre i voti della Giuria Demoscopica 1000 e della Sala Stampa.

Come ricordato dal conduttore, il tema della serata sarà: i successi degli anni ’60,’70,’80 e ’90.

Festival di Sanremo 2022: la scaletta della quarta serata dedicata alle cover e gli ospiti musicali

In questi giorni, si è molto parlato dei brani scelti dai cantanti per la serata delle cover. Come è ormai noto, nel teatro dell’Ariston risuoneranno le note di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma non solo. Baby one more time di Britney Spears è infatti il brano che verrà interpretato da Emma Marrone, che duetterà con Francesca Michielin. Anche la prima esibizione prevede un pezzo straniero. E non è la sola. Ecco la scaletta delle esibizioni della quarta serata del Festival di Sanremo: