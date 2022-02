Pillola anti Covid Paxlovid di Pfizer in Italia: via alla distribuzione del farmaco alle Regioni

Cronaca Italia

Al via da oggi la distribuzione della Pillola anti Covid Paxlovid di Pfizer: in Italia prime forniture del farmaco che sarà destinato alle Regioni nelle prossime ore, secondo un piano che prevederebbe un totale di 600mila trattamenti in arrivo nel corso del 2022.

Sarà avviata nella giornata di oggi la distribuzione del farmaco antivirale Paxlovid, la pillola anti Covid di Pfizer pronta alle prime battute di consegna alle Regioni e alle Province autonome italiane. Secondo quanto riportato dall’Ansa, si tratta dei primi 11.200 trattamenti in arrivo dopo la firma del contratto tra la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus, guidata dal generale Francesco Figliuolo, e l’azienda farmaceutica americana.

Il piano concordato prevederebbe una fornitura complessiva di 600mila trattamenti Paxlovid per il 2022, da distribuire progressivamente nel corso dei prossimi mesi sulla base delle linee dettate da Ministero della Salute e Aifa. Sul fronte della gestione della pandemia nel Paese, novità per quanto riguarda i vaccinati con terza dose: il Green pass sarà illimitato e cadono le restrizioni in zona rossa per chi ha ricevuto il booster.

Covid, la situazione italiana verso uno scenario “marcatamente favorevole“: le parole di Franco Locatelli

Lo scenario italiano sul fronte sanitario evolverebbe verso un orizzonte “marcatamente favorevole“. A sottolinearlo, ai microfoni di SkyTg24, è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli: “Tutti i numeri ci indicano che questa è la direzione“.

Nel corso degli ultimi mesi, la lotta al Coronavirus si è appesantita della necessità di contrastare i contagi da variante Omicron, e in tal senso, secondo Locatelli, le azioni messe in campo dal Governo avrebbero prodotto un sensibile effetto di contenimento mantenendo fermo un obiettivo: volgere verso una strada di riapertura sempre più estesa.

Per quanto riguarda i vaccini, l’ipotesi che sbarca tra le maglie del piano contro la pandemia sarebbe quella di introdurre, dalla prossima primavera, l’estensione della somministrazione in fascia pediatrica ai bambini 0-5 anni.