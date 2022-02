Rita Marcotulli accompagna Yuman sulle note di Frank Sinatra alla serata cover del Festival di Sanremo 2022

Gossip

Yuman, vincitore di Sanremo Giovani, porterà sul palco dell'Ariston Frank Sinatra con My Way, accompagnato dalla pianista d'eccellenza Rita Marcotulli

Al via la quarta serata del Festival di Sanremo, sarà dedicata alle cover e ai duetti sulle note di canzoni provenienti dagli anni ’60, ’70, ’80, ’90. Tutti gli artisti in gara si esibiranno su note musicali note, nostrane ma anche internazionali come nel caso di Emma e Francesca Michielin che porteranno Britney Spears, Aka7even accompagnato da Arisa intonerà Cambiare di Alex Baroni.

Ad aprire le danze della quarta serata del Festival di Sanremo 2022, sarà Yuman accompagnato dalla pianista Rita Marcotulli. I due intoneranno le note dell’indimenticabile Frank Sinatra My Way.

Chi è Rita Marcotulli: pianista accompagnatrice di Yuman

Classe 1959, Rita Marcotulli è una pianista e compositrice italiana esperta di musica jazz.

Nata a Roma, è stata allieva del Conservatorio Santa Ceciclia e del Conservatorio Licinio Refice. Non è l’unica esponente della sua famiglia ad essere appassionata e musicista nel jazz, la sorella Rita si chiama Carla Marcotulli ed è una cantante jazz.

La carriera di Rita Marcotulli inizia negli anni ’70 e vanta alcune collaborazioni con artisti diversi, in Italia collabora con Bobby Solo. Nel 1987 è votata Miglior nuovo talento attraverso il sondaggio della rivista Musica Jazz.

Quella di questa sera non è la prima volta a Sanremo di Rita Marcotulli, la pianista si è esibita la prima volta nel 1996, mentre nel 2013 è membro della giuria della 63esima edizione condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Successivamente partecipa nel 2018 come ospite di Max Gazzè.

Rita Marcotulli accompagna Yuman alla serata delle cover

Yuman è il vincitore di Sanremo Giovani e, insieme a Tananai e Matteo Romano sta partecipando alla 72esima edizione del Festival di Sanremo tra i big. I due portano sul palco dell’Ariston My Way di Frank Sinatra con un arrangiamento ideato dalla stessa pianista.

Si tratta di uno dei brani più famosi della storia della musica mondiale, ripreso per altro anche in altri bandi come ad esempio da Bon Jovi in It’s my life.