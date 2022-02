Donatella Rettore furiosa per Gianni Morandi e Jovanotti a Sanremo 2022 sulle cover: “In Rai figli e figliastri”

Programmi TV

Sanremo 2022 è terminato ma gli strascichi di queste serate di musica e retroscena sono destinati a continuare. Una delle polemiche di un Festival insolitamente parco di scandali (non ci sono più i Morgan e Bugo di una volta) ha coinvolto Gianni Morandi e Jovanotti, insieme sul palco dell’Ariston per la serata cover. La coppia è stata confermata solo 24 ore prima dell’esibizione e molti si sono anche interrogati sul potenziale vantaggio dello spazio dato a Jovanotti. Insinuazioni rispedite al mittente dal conduttore di Sanremo Amadeus, ma ora emerge anche lo sdegno di Donatella Rettore. La cantante punterebbe il dito contro presunte preferenze che si fanno in casa Rai, con concessioni che a lei sarebbero state negate.

Donatella Rettore polemica sul caso Morandi e Jovanotti a Sanremo 2022

La splendente Donatella Rettore è tornata a essere una delle protagoniste di questo Festival di Sanremo, in gara insieme a Ditonellapiaga con il brano Chimica. La coppia di artiste si è aggiudicata il 16esimo posto nella classifica generale della finale, concludendo così un percorso che ha visto momenti di grande apprezzamento per le loro esibizioni. A sipario chiuso però, Donatella Rettore avrebbe avuto qualcosa da ridire su un caso che si è creato intorno alla partecipazione di Jovanotti per il duetto con Gianni Morandi nella serata delle cover.

Il Messaggero riporta infatti che la cantante di Castelfranco Veneto abbia usato toni duri sul trattamento riservato a seconda delle “simpatie”. Per la cantante in Rai ci sarebbero “Figli e figliastri? Evidentemente sì. Io non sono un’istituzione come Morandi e Jovanotti“. Il riferimento è all’imposizione che le sarebbe stata data di cantare Nessuno mi può giudicare per la serata cover, a differenza del medley di grandi successi della loro carriera musicale che è stata concessa a Gianni Morandi e Jovanotti.

“Non c’è stato niente da fare“, avrebbe spiegato la cantante, “Mi hanno detto che era una canzone più divertente.

Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli“.

Amadeus chiarisce sulle accuse di Rettore

Sulla questione è intervenuto anche il diretto interessato, Amadeus. In conferenza stampa, il conduttore ha chiarito che “È vero che Rettore nella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi“, spiega Amadeus, “ma non è vero, come ha detto, che sia stato io a dirle ‘no’“. Pare, secondo il conduttore, che “Ditonellapiaga non fosse d’accordo perché voleva fare altre cose: il ‘no’ è partito dall’interno della coppia artistica“.

Amadeus dichiara di non aver “precluso alcuna possibilità” e che anzi sarebbe stato felicissimo se le due artiste che hanno calcato il palco dell’Ariston avessero portato un classico della Rettore.