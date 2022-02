La Regina Elisabetta II e il soprannome Lilibet: cosa significa e perché ora nessuno può chiamarla più così

Gossip

Durante la sua infanzia, la regina Elisabetta veniva chiamata Lilibet da tutti i componenti della Famiglia Reale. Certamente questa notizia non sarà una novità per i fan più sfegatati della Royal Family, ma non tutti sanno cosa si cela realmente dietro questo famoso nomignolo. In seguito alla sua ascesa al trono, quasi tutti smisero di chiamare Elisabetta “Lilibet”, tranne una persona. Vediamo insieme da cosa è nato questo soprannome così affettuoso. E soprattutto, scopriamo chi era quell’unica persona che poteva chiamare così la regina.

La storia del soprannome della Regina Elisabetta

Come abbiamo già detto, il soprannome Lilibet nasce durante l’infanzia della Regina.

E pare che sia stata proprio la stessa Elisabetta a inventare questo nomignolo. Tempo fa dagli ambienti di corte, è trapelato che da bambina Elisabetta non riuscisse a pronunciare correttamente il proprio nome, Elizabeth. Proprio da ciò nacque la storpiatura Lilibet, che ricorda appunto il nome originale. Questo errore infantile piacque sin da subito ai membri della famiglia reale, tanto che da quel momento sia il nonno Giorgio V sia i suoi genitori iniziarono a chiamarla così. Basti ricordare una frase celebre che re Giorgio VI, suo padre, disse a riguardo delle sue due figlie: “Margaret è la mia gioia, Lilibet il mio orgoglio”.

Addirittura la stessa Elisabetta iniziò a firmare le sue lettere con questo nomignolo: si può vedere ad esempio dalle corrispondenze che all’epoca intratteneva con sua nonna, la regina Mary.

Lilibet e il suo amore per il principe Filippo

Con il passare degli anni, il soprannome Lilibet è stato usato sempre da meno persone. Dopo che Elisabetta divenne Regina, l’unica persona che continuò a chiamarla in questo modo era il principe Filippo. Ed ecco svelato il mistero. L’unica persona che poteva ancora chiamare Elisabetta con questo nomignolo era proprio suo marito.

Questo perché il tenero soprannome ricordava la loro giovinezza e i primi tempi della loro storia d’amore. Durante il funerale del duca, non a caso la composizione floreale posta sulla sua bara aveva un biglietto scritto a mano proprio dalla regina, firmato con il soprannome Lilibet. Una piccola curiosità. questo nomignolo viene citato anche nella serie tv The Crown, che racconta la vita della regina dagli anni quaranta ai tempi moderni.

Perché nessuno potrà più chiamare la regina Lilibet

In seguito alla morte dei suoi genitori e soprattutto alla perdita del caro marito Filippo, ormai nessuno chiama più la Regina Elisabetta in questo modo.

Questo probabilmente perché i suoi cari e il suo amato erano le uniche persone con cui aveva un rapporto così familiare e stretto da permettere che fosse usato il soprannome Lilibet per chiamarla. Quindi, nonostante il nomignolo sia stato usato per chiamare Elisabetta anche da adulta, adesso non verrà più utilizzato da nessuno, nemmeno dai suoi figli. D’altronde, è logico che non tutti possano servirsi di un appellativo così intimo per rivolgersi alla regina.

L’eredità del nome di Lilibet Diana, figlia di Harry e Meghan

Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor è la secondogenita del principe Harry e Meghan Markle, duchessa di Sussex.

Venuta al mondo il 4 giugno scorso in un ospedale di Santa Barbara, in California, dietro il suo nome porta un’eredità molto importante. Come si nota i nomi che i due genitori hanno scelto fanno riferimento alle due donne più importanti della royal family dell’ultimo secolo: il primo è appunto Lilibet, soprannome che venne dato a Elisabetta da bambina. Il secondo invece è lo stesso della madre di Harry, Lady Diana.

Sta di fatto che la scelta del nome “Lilibet” ha fatto discutere parecchio e ha ricevuto ben più di qualche critica.

In effetti, nessuno aveva mai osato così tanto utilizzando il soprannome infantile della sovrana. Non sappiamo se questa scelta sia stata fatta per ingraziarsi la regina Elisabetta, visti i difficili trascorsi. Sappiamo con certezza però che l’undicesima pronipote di Sua Maestà sarà l’unica a poter onorare nel tempo il nomignolo d’infanzia della regina Lilibet, visto che attualmente nessuno può più chiamarla così.