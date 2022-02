“Michele Bravi è un ragazzo sensibile”. Serena Bortone si scusa con l’artista dopo l’ultima intervista

Gossip

Non si sono placate le polemiche per le parole di Serena Bortone rivolte a Michele Bravi. La conduttrice aveva fatto domande sull'incidente e quanto successo dopo e ora si è scusata.

Serena Bortone si è scusata con Michele Bravi dopo l’ondata di polemica che l’ha travolta. Il motivo è l’intervista a Michele Bravi dello scorso 4 febbraio quando ha chiesto al cantante, ospite di Oggi è un altro giorno, del periodo nero legato all’incidente e non solo. A seguito dell’intervista i fan erano andati su tutte le furie criticando aspramente la conduttrice.

Michele Bravi è tornato a Sanremo presentando la sua Inverno dei Fiori, segnando definitivamente la sua rinascita dopo un periodo davvero buio. Le sue performance hanno incantato il pubblico e i fan che non vedevano l’ora di rivederlo su quel palco, compreso il vecchio maestro Morgan.

Le scuse di Serena Bortone a Michele Bravi

Serena Bortone è tornata sulla questione riguardante Michele Bravi e la sua intervista della scorsa settimana. Oggi la conduttrice, come sempre in diretta a Oggi è un altro giorno, si è scusata affermando di non voler ferire in alcun modo il cantate, dicendosi profondamente dispiaciuta: “Michele è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mi dispiace se posso averlo ferito. Mi dispiace se si sia offeso, se l’ho ferito. Non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa e glie l’ho fatto sapere”.

Le domande di Serena Bortone a Michele Bravi

Che cosa era successo dunque lo scorso 4 febbraio? Durante il collegamento con l’artista, la conduttrice ha detto: “So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile.

Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato”.

Parole alle quali il cantante aveva risposto: “Sono tornato a parlare di musica, di voce e tutto questo mi basta per adesso.

Tutto il resto credo vada affrontato con un altro tipo di profondità”.