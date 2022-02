Delia Duran bacia Barù, nella casa del Grande Fratello Vip scoppia il gossip: lui nega tutto

Grande Fratello

In questi giorni Delia Duran e Barù hanno attirato l'attenzione dei gieffini e dei fan del GF Vip per un presunto bacio. Il food influencer si è però impegnato a negare l'accaduto.

In questi giorni i fan del Grande Fratello Vip si sono impegnati sul web ad analizzare la situazione che si è creata tra Barù e Delia Duran, dal momento che secondo alcuni gieffini i due si sarebbero lasciati andare ad un bacio. C’è chi giura di averli visti e altri che invece mettono in dubbio l’autenticità del gossip. Inoltre lo stesso Barù Gaetani in queste ore si è impegnato a smentire la notizia, che ha anche scatenato la gelosia di una delle gieffine.

Grande Fratello Vip, Barù nega il bacio con Delia Duran

Mentre il pubblico era preso da altri grandi eventi televisivi, come il Festival di Sanremo, i gieffini si sono lasciati andare a qualche festeggiamento nella casa e in quest’occasione è scoppiata una vera e propria bomba gossip.

Alcuni degli inquilini hanno infatti giurato d’aver visto Barù Gaetani e Delia Duran scambiarsi un bacio; in particolare sarebbe stato Gianluca Costantino a dare vita alla piccola chiacchiera, che ovviamente si è diffusa a macchia d’olio quasi immediatamente. Dal consulente finanziato l’indiscrezione è rimbalzata a Soleil, da lei a Sophie e così via, per cui ora i gieffini sono più determinati che mai a capire cosa sia successo tra i due.

Infatti, ecco il video. Nessun bacio tra Delia e Barù. Gianluca dice "bacio a 3" riferendosi a un bacio tra Ale Sophie e Jess. E' Soleil che parte subito a dire in giro questa falsità. #gfvip pic.twitter.com/YwmWk5uXZj — JESSICA 41% BALOO SUCA (@Nonna_Jolanda) February 8, 2022

Alla fine gli inquilini hanno “inviato” Nathaly Caldonazzo a fare luce sulla questione, ma Barù ha prontamente negato che ci sia stato alcunché con la bella Delia: “Con Dolores?

Non ci siamo dati nessun bacino. Non ho baciato nessuno!” spiega il food influencer alla coinquilina – secondo quanto riportato in queste ore da Fanpage. La Duran invece, prima ha affermato di aver baciato Gaetani per scherzo e poi ha ha fatto un passo indietro. Dove sia la verità nessuno può saperlo, a parte i diretti interessati, ma la notizia non solo ha monopolizzato l’attenzione dei gieffini, ma anche scatenato la gelosia di una di loro.

Barù e Delia negano il bacio, ma c’è chi impazzisce di gelosia

La notizia del presunto bacio tra Barù e Delia ha dunque scatenato il gossip nella casa del GF Vip, ma i due si sono impegnati a negare l’accaduto, anche scherzandoci sopra a più riprese nel corso delle chiacchiere tra coinquilini.

non Barù che continua a perculare Delia sul bacio immaginario#jerù pic.twitter.com/LvudYvEgBf — A onor del vero 2 (@onordelvero2) February 5, 2022

Tutti, quindi, sono in dubbio sulla veridicità del gossip, ma una gieffina in particolare non l’ha presa bene e in queste ore sta impazzendo di gelosia. Si tratta di Jessica Selassié, che ha messo gli occhi addosso a Barù nelle ultime settimane e che ora chiede spiegazioni al coinquilino sul suo avvicinamento alla modella.

L’uomo però appare sereno nel confrontarsi con la principessa, affermando (forse nel tentativo di rassicurarla) che “Delia può credere quello che vuole“.