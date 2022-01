Barù attratto da una delle coinquiline del Grande Fratello Vip: la confessione a Giucas Casella

Grande Fratello

Barù Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, è uno degli ultimo concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip 6. Apprezzato da coinquilini e telespettatori, l’enologo ed esperto di cucina toscano ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà da single e di recente si è lasciato andare ad una confessione hot che riguarda una delle donne del reality.

Barù Gaetani, il sexy cuoco entrato al GF Vip da single

Che Barù sia considerato un sex symbol di questa edizione del GF Vip non è un segreto. Sino ad ora però, il nipote di Costantino della Gherardesca non si era sbilanciato riguardo nessuna delle sue coinquiline.

Il suo ingresso aveva destato interesse in Jessica Selassiè, tanto che la sorella Lulù aveva cercato di combinare una cena di coppia nella love boat. Un buco nell’acqua. Il sexy cuoco aveva risposto alla proposta: “Guarda, per lei non le consiglio di frequentarmi, non sono adatto. Solo problemi“. Trattandosi probabilmente solo di un modo elegante per dire di non essere attratto, chiuso il capitolo principesse, Barù ha rivelato a Giucas Casella da chi sarebbe in realtà attratto.

La confessione hot di Barù a Giucas Casella

Proprio durante una conversazione con l’istrionico Giucas Casella, Barù ha confessato al coinquilino di provare un forte interesse per Soleil Sorge.

“Soleil è quella che mi stuzzica di più” ha dichiarato l’enologo. Per poi continuare specificando: “Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri motivi, andrei su Soleil, probabilmente“. Un pensiero dunque che per ora rimane solo nella testa di Barù e dell’illusionista che lo ha ascoltato.

Del resto, se deciderà di aprirsi con la bella influencer italo-americana, Barù dovrà certamente fare i conti con il fantasma di Alex Belli. Seppur nessuno dei 2 protagonisti lo abbia mai ammesso, quella tra Soleil e Alex non era una semplice amicizia tanto da portare Delia Duran a prendere la decisione più estrema, quella di lasciare il marito.

Ora che l’ex moglie di Alex Belli è entrata nella casa e Soleil Sorge è reduce di un crollo emotivo proprio a causa di questa decisione, Barù si inserisce in un contesto tutt’altro che rilassato. Il suo cuore però è libero: chissà se le sue fantasie si trasformeranno in qualcosa di più concreto.