Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si schiera con Delia Duran: “Tra Soleil e Alex Belli non era solo amicizia”

Grande Fratello

Delia Duran appena entrata al Grande Fratello Vip trova un'alleata in Miriana Trevisan nella sua guerra contro Soleil Sorge, che sospetta avesse una relazione con il compagno Alex Belli.

La puntata di venerdì del Grande Fratello Vip ha visto l’entrata di una personalità potenzialmente esplosiva nella Casa: Delia Duran. Intorno al suo triangolo sentimentale, che vede coinvolti il compagno Alex Belli e Soleil Sorge, si scaldano gli animi dei coinquilini, che si trovano a doversi schierare per la modella venezuelana o per l’ex volto di Uomini e Donne. La prima in cui Delia Duran trova una sponda è Miriana Trevisan che dà il suo punto di vista sulla relazione tra l’attore uscito dal Grande Fratello Vip e Soleil.

Delia Duran al Grande Fratello Vip cerca già alleati

È il triangolo di cui molto si è parlato e a cui poco si è creduto quello tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Ora che la modella è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, si scommette che l’argomento tornerà in superficie, come d’altronde il duro confronto appena entrata tra lei e Soleil ha fatto intuire.

Delia Duran sembra decisa a scoperchiare il vaso di Pandora, indagando su quale tipo di relazione esistesse effettivamente tra il compagno Alex Belli e l’influencer. Una strada che inevitabile coinvolgerà i Vipponi, cambiando gli equilibri nella Casa più spiata d’Italia.

Miriana Trevisan: “Tra Alex e Soleil non era solo un’amicizia”

Dalla sua parte Delia Duran sembra abbia già un’alleata.

Sarebbe Miriana Trevisan ad aver aperto il discorso con la modella in merito alla relazione con Alex Belli. Dopo la fine della puntata, le due si sono fermate a parlare della situazione e secondo l’ex volto di Non è la Rai il comportamento di Soleil Sorge non sarebbe giustificabile.

Se lei e Alex Belli sono così amici, ragiona Miriana, perché Soleil non ha tutelato il matrimonio del suo amico? “Io farei questo, l’amica del cuore tutela il matrimonio, non distrugge un’altra persona“, dice a Delia Duran, “Io non capivo perché.

Perché l’hai offesa? Puoi passare sopra un’offesa“.

Miriana Trevisan continua dichiarandosi dalla parte di Delia: “Non era un’amicizia quella tra Alex e Soleil, te lo confermo. Questa è la percezione che ho avuto io qui dentro“.

“perché tu l’hai offesa ? E puoi passarci su ad un’offesa se (la moglie) è in difficoltà” ma Miriana che dice a Soleil di passare sopra al “gattamorta” e le altre offese che Delia le ha rivolto è la stessa che quasi piangeva per un “mantide” ?

#gfvip pic.twitter.com/UY6uenzYBo — Vale ♐️ (@afiresign_) January 15, 2022

I dubbi di Manila Nazzaro sull’entrata di Delia Duran

Delia Duran ha dichiarato di essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per chiarirsi le idee sulla storia con Alex Belli, che dopo l’uscita è stata abbastanza tormentata. Chi non crede che questa possa essere la mossa giusta per recuperare la relazione è Manila Nazzaro, che parlando con Delia le chiede: “Come fai a capire qui dentro Delia, perdonami, come fai?

“. La modella ribatte che dietro questa scelta ci sarebbe una “storia lunga“, ma effettivamente i dubbi rimangono, specialmente dopo le accuse alla coppia di aver studiato tutto lo “scandalo” a tavolino.