Michele Merlo non è stato ricordato a Sanremo, la rabbia del padre: “Costava poco farlo, non si è voluto”

TV e Spettacolo

Ogni anno al Festival di Sanremo, i conduttori si prendono un attimo per ricordare e omaggiare gli artisti scomparsi che hanno un posto speciale nel cuore dei fan, al di là del loro peso nel panorama musicale. Quest’anno Amadeus ha scelto di spendere due parole su Raffaella Carrà, Franco Battiato e Lucio Dalla, a dieci anni dalla sua scomparsa (mentre i primi due sono stati omaggiati perché scomparsi nel corso del 2021).

In molti avrebbero voluto anche uno spazio dedicato a Michele Merlo, il giovane artista scomparso l’anno scorso in seguito ad un’emorragia cerebrale. La richiesta dei fan sembra però essere stata ignorata e in queste ore anche il papà del cantante, Domenico, si è preso un attimo per commentare l’accaduto.

La rabbia di Domenico Merlo per il mancato omaggio al figlio Michele

Il Festival di Sanremo anche quest’anno è giunto a conclusione, ma – come sempre – non mancano le polemiche anche alla fine della messa in onda della kermesse musicale. Tra queste non sono mancate le critiche per il mancato omaggio a Michele Merlo, scomparso nel 2021 in seguito un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante (non diagnosticata in tempo). Prima dell’inizio del Festival infatti in molti hanno scritto ad Amadeus, come riportato da Fanpage, per chiedere di ricordare anche il ragazzo (soprattutto dal momento che alcuni compagni del talent Amici quest’anno si sono esibiti all’Ariston) ma le loro richieste non sono state accolte.

Anche il padre del ragazzo, Domenico Merlo, si è recentemente preso un attimo per commentare la situazione, nel corso di un’intervista al Corriere del Veneto: “C’è stata una grande mobilitazione. Tanti si aspettavano che Michele fosse ricordato ma io non tanto, infatti non hanno speso una parola. Non lo ha ricordato come doveva la trasmissione Amici, dove Miki aveva fatto la storia della 16esima edizione, non me lo aspettavo da Sanremo – spiega l’uomo all’intervistatore – Non voglio fare polemiche, sarebbero sterili, non servirebbero.

E poi Michele non lo avrebbe voluto. Costava poco farlo. Ci sarebbe stato anche qualche artista che poteva ricordarlo dal palco ma così non è stato.

Non si è voluto“.

Domenico Merlo sul Festival di Sanremo e la critica a Sangiovanni

Il padre di Merlo si è poi preso un attimo per commentare una canzone in particolare tra quelle presentate al Festival di Sanremo, Farfalle (proposta da Sangiovanni, che con Michele ha partecipato ad Amici): “Credo poco alla coincidenza del titolo con tutto il clamore che ha avuto Farfalle di mio figlio negli ultimi mesi.

Era il brano che mio figlio aveva registrato a Modena nei suoi ultimi giorni di vita“.

L’uomo ha poi affermato che presto uscirà il brano cantato da suo figlio (con la sua voce dunque) e che è al lavoro affinché anche le altre canzoni scritte dal ragazzo possano essere eseguite da altri cantanti: “Ci sono artisti già pronti a cantarli ma è uno dei progetti ai quali stiamo lavorando assieme a quello di un evento, vediamo cosa si concretizzerà“.