TV e Spettacolo

Amici 21 riparte con un toccante omaggio a Michele Merlo, meglio noto come Mike Bird, il cantante ed ex allievo scomparso a giugno: cosa hanno fatto Maria De Filippi e la produzione per ricordarlo

Sono iniziate le lezioni pomeridiane di Amici 21 e la partenza non poteva che essere nel segno di Michele Merlo, il giovane cantante scomparso pochi mesi fa e non dimenticato da Maria De Filippi e il resto della scuola. In apertura, c’è stato infatti spazio per un toccante omaggio.

Amici 21, toccante omaggio per Michele Merlo aka Mike Bird

Amici non ha dimenticato uno dei suoi volti più famosi, Michele Merlo, tragicamente scomparso lo scorso giugno a causa di una leucemia fulminante.

È così che, come ha dichiarato Maria De Filippi, “la produzione, la redazione, io e tutti gli autori abbiamo deciso insieme al corpo di ballo dei professionisti di ballare su una sua canzone“. È così che è iniziata la prima puntata di Amici 21 nella sua versione pomeridiana: sulle note di Aquiloni di Mike Bird, i ballerini hanno dato vita ad un toccane omaggio.

Suonano particolarmente significative le strofe del pezzo: “Ma guarda te ‘sta vita / Un giorno mi ha abbracciato / poi dopo è sparita / Ha detto “stai tranquillo / A te ci pensa il tempo“. Dall’account Instagram del talent show di Maria De Filippi è stata condivisa anche una foto del momento finale: una standing ovation verso la foto di Michele Merlo con la didascalia “Per te, Mike“.

Michele Merlo stroncato da una leucemia: il dramma del cantante di Amici

Il 5 giugno 2021 Michele Merlo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. A colpirlo è stata un’emorragia cerebrale e solo in seguito si è scoperto che è stata causata da una leucemia fulminante. Già dai primi giorni le sue condizioni sono sembrate estremamente critiche e due giorni dopo il 28enne Michele Merlo, meglio noto come Mike Bird, è morto. Tanti i messaggi di cordoglio, tra il dolore della famiglia e le parole della fidanzata Luna.

Anche Maria De Filippi ha parlato della sua tragica scomparsa.

La conduttrice l’ha salutato così: “Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta“. Poi, ha aggiunto: “E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando“.