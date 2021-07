Esattamente un mese fa a Bologna moriva Michele Merlo. Il cantante 28enne era stato ricoverato pochi giorni prima per un’emorragia celebrale causata da una leucemia fulminante. La notizia della sua morte ha sconvolto fan, colleghi, amici e in particolare modo i suoi genitori e la sua fidanzata, Luna Shirin Rasia In queste ore, proprio la ragazza l’ha voluto ricordare con un breve messaggio affidato alle sue storie Instagram .

Morte di Michele Merlo: il cantante nei ricordi della fidanzata Luna Shirin Rasia

Un mese fa il panorama musicale italiano ha perso un giovane artista: Michele Merlo. Il cantante aveva conosciuto il successo grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e la notizia della sua morte improvvisa ha lasciato incredule molte delle persone che da tempo lo seguivano.

Da Maria De Filippi e Emma Marrone, in molti si sono stretti attorno alla sua famiglia nei giorni della scomparsa di Michele.

In queste ore, a un mese esatto dal suo decesso arriva per lui un messaggio importante, scritto da una delle persone che più lo amavano: Luna Shirin Rasia, la sua fidanzata. Poco dopo l’ufficializzazione della notizia della morte di Merlo, la ragazza aveva condiviso sul suo profilo Instagram un lungo messaggio di addio, colmo di promesse e di ringraziamenti rivolti al cantante.

“Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore” aveva scritto Luna, a commento di alcune fotografie che la ritraevano in compagnia di Michele.

La fidanzata del giovane artista si era poi fatta portatrice di un secondo messaggio d’amore per il cantante, in occasione del suo funerale. “Amore puro, semplice e prezioso, fatico a spiegare tutto questo a parole, l’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Miki e te ne sarò sempre grata” aveva sussurrato di fronte ad amici e parenti di Michele, trattenendo i singhiozzi.

La fidanzata di Michele Merlo a un mese dalla sua morte: il messaggio di Luna Shirin Rasia

Nel pomeriggio di ieri, fra le storie Instagram di Luna Shirin Rasia è apparso un dolce messaggio per Michele Merlo. La ragazza ha condiviso uno scatto in cui si intravede il cantante di profilo, intento a guidare mentre il sole sorge alla sua sinistra, portando un po’ di luce nell’immagine buia scatta all’alba. Luna ha commentato l’immagine con alcune parole prese proprio da una poesia scritta da Michele quando ancora era in vita. “Ho paura dell’amore non del resto.

Ma non mi lascio perdere, perché il mio sogno è questo” aveva scritto il cantante in una lettera recentemente condivisa dai suoi genitori. “Anche se fa un sacco male, viviamo, ricordiamo, soffriamo, per sempre. Come rondini nel temporale” concludeva poi Merlo.

Luna Shirin Rasia e Michele Merlo: “Mio romantico ribelle”

Al fondo della immagine, nell’angolo sinistro, lontano dal resto del messaggio e quasi impercettibile, Luna ha poi aggiunto quello che ormai è noto per essere il suo personale saluto a Michele Merlo. “Al mio romantico ribelle” ha infatti scritto la fidanzata del cantante.

“La tua Lulu” si è poi firmata, con quello che probabilmente era il soprannome affidatole dallo stesso Michele e che spesso lei ha ripetuto in queste settimane. Anche Luna Shirin sembrerebbe aver scelto per lui un dolce nomignolo da utilizzare sempre per ricordarlo. Proprio al termine del suo discorso commosso pronunciato durante il funerale dell’ex allievo di Amici infatti, Luna si era già rivolta al suo fidanzato chiamandolo “romantico ribelle”.

Michele Merlo ricordato dalla fidanzata Luna Shirin Rasia a un mese dalla sua morte

