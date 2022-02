Coronavirus, ultime notizie 9 febbraio 2022: probabile stop alle mascherine al chiuso, il governo fa chiarezza

Cronaca Italia

Dopo mesi di restrizioni e dopo il picco di contagi, che ha destato grande preoccupazione nei primi giorni del nuovo anno, sembra intravedersi una via d’uscita dalla situazione causata dalla diffusione del Covid in Italia. Il primo passo verso il ritorno alla normalità è sempre più vicino. L’11 febbraio infatti verrà rimosso l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto In queste ore, si è molto parlato dell’ipotesi che allo scadere dello stato di emergenza, questo non venga più rinnovato. Inoltre, ad aprile potrebbero arrivare nuovi importanti allentamenti alle restrizioni attualmente in vigore.

Stop alle mascherine in spazi chiusi a partire da aprile: il governo smentisce e fa chiarezza – ore 16.30

Dopo che per ore si è parlato della possibilità che allo scadere dello stato di emergenza venga anche revocato l’obbligo di indossare le mascherine in spazi chiusi, fonti di governo sono intervenute a fare chiarezza. Come riportato dall’Ansa infatti, non è assolutamente certo che dopo il 31 marzo le mascherine cesseranno di essere obbligatorio al chiuso. “Fonti qualificate di governo ipotizzano l’utilizzo dei dispositivi di protezione anche dopo il 31 marzo“ , in quanto non vi sarebbe alcun tipo di automatismo fra la decadenza dell’obbligo nel momento in cui verrà meno lo stato di emergenza.

Tutto sulla precisazione del governo sulla revoca dell’obbligo di utilizzo delle mascherine al chiuso.

Mascherine al chiuso e green pass: cosa potrebbe cambiare da aprile – ore 9.30

Stando alle attuali scadenze in programma, aprile potrebbe coincidere con un periodo di ulteriori allentamenti alle misure anti-Covid. È possibile infatti, che entro l’inizio di questo mese venga rimosso l’obbligo di indossare mascherine anche al chiuso. Il Sottosegretario alla salute Andrea costa ha spiegato che “con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il Green pass“.

L’obbligo di certificato verde potrebbe quindi cessare secondo tempistiche brevi. Ovviamente ciò avverrà solamente se l’andamento di contagi e ricoveri lo renderà possibile. Tutto sulle novità per mascherine in spazi chiusi e green pass.

Stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio: cosa accadrà nei prossimi mesi – ore 9.10

Dal 11 febbraio non sarà più obbligatorio utilizzare le mascherine all’aperto. A comunicarlo è stato il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che ha motivato la decisione del governo.

“I nostri cittadini da due anni rispettano regole e restrizioni e hanno aderito in massa alla campagna vaccinale” ha osservato, invitando comunque tutti alla massima prudenza. La decisione di non utilizzare più le mascherine all’aperto a partire da venerdì, non è stata accolta con favore da Vincenzo De Luca. Il Governatore della Campania ha infatti dichiarato che la sua regione continuerà a mantenere l’obbligo.

In merito alle altre restrizioni, gli italiani attendono di sapere cosa accadrà nelle prossime settimane. “È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private fino al 31 marzo 2022“ ricorda un documento diffuso dal Ministero della Salute.

Se lo stato di emergenza non venisse rinnovato, da aprile potrebbero giungere importanti modifiche alle norme in vigore.

Tutto sulla rimozione dell’obbligo di utilizzare le mascherine all’aperto.