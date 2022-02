Federico Fashion Style e il matrimonio, Letizia Porcu non sarà sua moglie: il parrucchiere svela perché

Gossip

Federico Fashion Style in una recente intervista ha voluto spiegare il motivo per cui non ha ancora sposato la compagna Letizia (e perché non intende farlo in futuro).

Tra gli hair stylist più famosi del piccolo schermo c’è Federico Fashion Style, da poco anche “reduce” dal successo a Ballando con le Stelle. Il parrucchiere è legato dal 2013 a Letizia Porcu e insieme hanno avuto una bambina, che oggi ha 4 anni, la piccola Sophie. Anche nel corso delle puntate della trasmissione che vede protagonista Federico e i suoi saloni di bellezza, l’hair stylist si è spesso trovato a rispondere a una domanda in particolare: quella relativa al matrimonio. Proprio di recente, Federico Lauri, nome all’anagrafe dello stylist dei vip, ha confermato di non essere intenzionato a convolare a nozze e ha spiegato anche per quale motivo.

Federico Fashion Style, svelato il motivo per cui non sposa Letizia Porcu

L’hair stylist tra i più famosi del piccolo schermo, ha recentemente concesso un’intervista al settimanale Nuovo Tv e, con l’occasione, è tornato a parlare della propria relazione con Letizia Porcu, rivelando anche il motivo per cui non sono sposati e non programmano in futuro di farlo. “Il matrimonio è fuori moda – ha spiegato subito Federico –oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia.

Le devo tanto“. Pare quindi evidente, insomma, che alla coppia, non serva alcun pezzo di carta, per ufficializzare il sentimento che provano l’uno per l’altra.

Vita privata di Federico Fashion Style, dall’amore per Letizia alla piccola Sophie

Federico e Letizia fanno coppia ormai da molti anni e insieme sono diventati genitori della piccola Sophie – che oggi ha 4 anni.

La bambina è nata grazie all’inseminazione artificiale, dal momento in cui la coppia avrebbe avuto difficoltà a mettere su famiglia.

Sophie è spesso apparsa al fianco del padre nelle puntate della sua trasmissione in onda su Real Time.

La bambina è la sua prima sostenitrice e ha seguito il padre durante tutta l’ultima stagione di Ballando con le Stelle, regalando anche momenti davvero emozionanti in diretta tv.