Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié per i soldi in palio al Grande Fratello Vip: “Pidocchiosa”

Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié nella Casa più spiata d’Italia, nuovo atto: volano insulti tra le mura del GF Vip dopo le parole della “Princess” sul montepremi in palio nel reality. Una somma che fa gola ai concorrenti e che sembra dividere, minando i già precari equilibri nei rapporti tra alcuni “vipponi” in corsa per la vittoria.

Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié per i soldi in palio al GF Vip: “Pidocchiosa“

Non è nuova a frasi velenose contro Lulù Selassié, ma stavolta, secondo il popolo dei social, Katia Ricciarelli avrebbe sfondato l’ultimo muro con un insulto alla concorrente dopo le sue parole sui soldi in palio al Grande Fratello Vip.

Lulù Selassié non aveva nascosto le sue ambizioni relative al montepremi finale e, in caso di vittoria in questa sesta edizione, ha detto di voler impegnare il denaro per aiutare la sua famiglia.

Parole che hanno innescato la reazione della cantante che così ha parlato a Soleil Sorge: “Hai sentito Lulù cosa ha detto? Che vuole guadagnare i soldi per la famiglia. Io non sapevo neanche quanti soldi ci fossero. E poi comunque non si fa così. Pidocchiosa proprio, no?“.

K: io non sapevo neanche quanti soldi ci fossero (in caso di vittoria)

Ecccerto Katia tanto o 100k o 200k te li giocheresti comunque in 24h A Lulù: <pidocchiosa> MA IO FINO A CHE PUNTO?#gfvip #fairyLu pic.twitter.com/Yukdm265Ct — Medusa ~fica Tiktonio (@FaTinaameta) February 8, 2022

Cos’ha detto Lulù Selassié sul montepremi in ballo al GF Vip

Il pomo della discordia è quanto dichiarato da Lulù Selassié nel corso della settimana, durante uno sfogo con Manila Nazzaro sulle nomination e sulla sua ferrea volontà di andare in finale per provare ad agguantare la ghiotta somma in palio.

La “Princess” sarebbe stata delusa dal comportamento di Miriana Trevisan che, dopo averle detto delle presunte difficoltà economiche della sua famiglia, non l’aveva inserita nella rosa di nomi “preferiti” da portare eventualmente con sé nell’ultimo step del reality. “Miriana non l’ha fatto – ha detto la Selassié tra le lacrime –, è grazie a quello che posso avere i soldi per mantenere lamia famiglia, perché non abbiamo un euro“.