Teo Mammucari, da Thais Wiggers e Aida Yespica a oggi: età, vita privata e carriera del conduttore de Le Iene

Da stasera, in prima serata, andrà in onda la nuova edizione delle Iene e, in veste di conduttori, troviamo Teo Mammucari e Belén Rodríguez. I due personaggi avevano già in precedenza partecipato insieme a un programma, Tu si que vales, ma ora sono chiamati a occuparsi di argomenti di tutt’altro tipo. Conduttore, attore e cantante famoso, Teo Mammucari si è sempre distinto per la sua simpatia, ironia e capacità di intrattenimento.

Teo Mammucari: esordi e debutti del noto conduttore televisivo

Teodoro Mammucari, questo è il suo nome di battesimo, nasce a Roma il 12 agosto 1964 e, attualmente, ha 57 anni.

Inizia come animatore presso villaggi turistici e, nel 1995, debutta in televisione, conducendo Scherzi a parte e poi Seven Show. Nel 1999, Teo veste i panni di “Iena” nel programma omonimo, Le Iene, ma la notorietà giungerà soltanto l’anno successivo, quando conduce Libero, programma satirico. Dopo aver condotto il programma Veline dal 2002 al 2004, ritorna, ma in veste di conduttore delle Iene, al fianco di Ilary Blasi.

I progetti recenti di Teo Mammucari: Tu si que vales e il ritorno alle Iene

Negli ultimi anni, il pubblico ha imparato a conoscere Mammucari anche in veste di giudice, insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, nel programma Tu si que vales, dal 2016.

Nel 2020 vince anche il programma Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Il 2022 segnerà un grande ritorno, infatti il pubblico potrà rivedere Mammucari condurre Le Iene, al fianco di Belén Rodríguez.

Vita privata di Teo Mammucari: gli amori e la figlia del famoso intrattenitore

Riguardo la vita al di fuori degli studi televisivi di Mammucari, si sa che è stato legato sentimentalmente alla velina Thais Souza Wiggers, dal 2006 al 2009, mamma della sua primogenita Julia, nata nel 2008.

Dopo la rottura con Thais, della attuale vita sentimentale del conduttore non si sa più nulla. Alcune voci, in passato, hanno parlato di una possibile relazione con Aida Yespica, che Teo ha confermato qualche tempo dopo.

Curiosità su Teo Mammucari: aneddoti sul conduttore

Forse non tutti sanno che nella sua storia professionale, Teo Mammucari vanta anche una carriera da cantante. Il conduttore ha infatti lavorato anche nel mondo della musica, incidendo anche l’album Canzoni belle, nel 2004. In un’intervista al settimanale Visto aveva confessato di avere una relazione con una ragazza, che però non si occuperebbe di spettacolo.

“Sto frequentando una ragazza che non fa questo lavoro” aveva ammesso.

Durante una puntata di Tu si que vales, che lo vede ricoprire i panni del giudice, Teo si è tuffato in una piscina da un’altezza di 4 metri, dopo aver perso una scommessa con Rudy Zerbi.

Nel 2014 si è diffusa, su di lui, una fake news che lo vedeva arrestato per possesso di alcuni grammi di cocaina. La notizia fu smentita in diretta tv da Nadia Toffa.