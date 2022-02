Chico Forti, visita in carcere negli Stati Uniti di Andrea Bocelli: “Preghiamo tu possa tornare presto”

Cronaca Italia

Andrea Bocelli visita in carcere Chico Forti, detenuto in Florida dopo la condanna all'ergastolo per un omicidio nel 2000. Il tenore accompagnato dalla moglie.

Chico Forti è stato raggiunto da una visita a sorpresa nel carcere da parte di Andrea Bocelli e della moglie Veronica. L’ex produttore televisivo italiano da 20 anni si trova negli Stati Uniti, in Florida, per scontare la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. Forti si è sempre dichiarato innocente, e diverse personalità politiche nel corso degli ultimi anni ne hanno chiesto il trasferimento in Italia. Il tenore ha fatto visita al connazionale in occasione del suo 63esimo compleanno.

Andrea Bocelli visita Chico Forti nel carcere in Florida

Il tenore, accompagnato dalla moglie Veronica Berti, si è recato al Dade Correctional Institution di Florida City, poco distante da Miami, per visitare Chico Forti.

L’ex produttore si trova incarcerato in attesa di estradizione in Italia, come annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel 2020, a seguito dell’accettazione da parte del governatore della Florida della richiesta di Forti. Ad oggi, un ritorno non ancora avvenuto, nonostante si sia mossa recentemente anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia con un rinnovo della richiesta che Forti torni in Italia.

Il messaggio di Andrea Bocelli per l’ex produttore

Una speranza condivisa da Andrea Bocelli, che pubblica su Instagram una foto con Chico Forti.

“Poche ore fa, in occasione del suo 63esimo compleanno, abbiamo incontrato Chico Forti“, si legge nel post, “Un incontro che rimarrà radicato nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Volevamo dargli fiducia e positività, ma alla fine sono state le sue parole che sono andate oltre le sbarre con la forza di una coscienza e di un’anima pulita e libera“.

Il tenore continua: “Carissimo Chico, speriamo e preghiamo che tu possa presto riabbracciare tua madre e tornare nella tua terra natale.

Ti aspettiamo, tutta l’Italia ti aspetta“.

La condanna all’ergastolo di Chico Forti

Chico Forti è stato condannato all’ergastolo nel 2000, con l’accusa di aver ucciso Dale Pike, ereditiere australiano, morto a febbraio 1998. La vittima era il figlio di Anthony Pike, imprenditore molto noto negli anni ’80, una fama dovuta soprattutto alla sua proprietà alberghiera a Ibiza, il Pikes Hotel. Secondo l’accusa, Forti, che si è sempre dichiarato innocente, avrebbe commesso l’omicidio in relazione a un altro reato, quello di truffa ai danni di Pike padre, con cui stava trattando l’acquisto di un albergo.