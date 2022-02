Delia Duran, nuova confessione hot ad Antonio Medugno e c'entra Alex Belli: "Ho una voglia matta di..."

Gossip

Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip 6 eppure continua a far parlare di se e delle sue confessioni "hot". Ultima in ordine è quella ad Antonio Medugno.

Continuano le confessioni hot di Delia Duran, che nel giro di poche settimane si è trasformata in una delle protagoniste della Casa. Tra confessioni, il tira e molla con Alex Belli e la decisione (sembra definitiva) di mettere fine alla storia in via definitiva, le ultime novità di Delia non sono passate inosservate all’occhio del Grande Fratello Vip e dei fan.

Delia Duran fa una confesssione super hot ad Antonio Medugno

Nelle ultime settimane Delia e Antonio si sono avvicinati sempre di più, tant’è che proprio nelle scorse ore è arrivata una confessione super hot da parte di Delia verso Antonio Medugno.

I due stavano avendo una conversazione che è poi deviata su un argomento piccante. La bella modella ha detto: “Ho una voglia matta di sc*** con te… con te e con Alex”.

A quel punto Antonio Medugno le ha risposto: “Con me? Se ti hanno sentita lunedì ci facciamo le risate”.

Ma in che senso: “ho una voglia matta di scopare con te”.

Aggiungendo poi “con te ed Alex”

Non commento,è meglio.#Gfvip #SoleArmy pic.twitter.com/ftRcdnnZzy — Lo Scimpanzè di Soleil ✨451%🚀 (@lo_stasi) February 12, 2022

Il ritorno di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip

Intanto c’è grande fibrillazione per la puntata che andrà in onda lunedì 14 febbraio, quando Alex Belli entrerà di nuovo nella Casa del Grande Fratello Vip, scatenando un bel putiferio. Belli non resterà nella Casa per poco e questo ha dato il là ad un commento di Aldo Montano che a Casa Chi ha detto: “Ma veramente, siamo tutti scemi così oppure c’è gente che la pensa come me?

O sono rimasto l’unico stupido sulla faccia della Terra o ‘sta cosa veramente ha stancato, ha rotto. “Lei in finale, Soleil salvata e Alex che entra, proprio una roba scritta“.

Delia e Antonio sempre più vicini

L’ingresso nella Casa di Alex Belli potrebbe alterare il nuovo rapporto tra Delia Duran e Antonio Medugno? Non è dato sapersi ora, ma i due sono sempre più vicini tant’è che pochi giorni fa stava per scattare il bacio. Intanto Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip 6.