Domenica in su Rai1 con Mara Venier: tutti gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata

Programmi TV

Domenica in torna in onda su Rai1 con Mara Venier ed un carico di ospiti provenienti dall'ultima edizione del Festival di Sanremo. Scopri tutti gli ospiti della nuova puntata ricca di tanti ospiti.

Mara Venier conduce un nuovo appuntamento di Domenica In che va in onda su Rai1 domenica 13 febbraio 2022. Nella ventiduesima puntata la trasmissione torna negli studi romani intitolati a Fabrizio Frizzi dopo la breve ma spumeggiante parentesi in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. L’amatissima conduttrice, portata anche sul palco della kermesse dal simpatico gioco del Fantasanremo, tornerà ad occuparsi del Festival grazie ai tanti ospiti della puntata nello spazio apposito di Tutti pazzi per Sanremo. La nuova puntata si occuperà ovviamente anche di interessanti discussioni con gli esperti di settore intorno ai temi dell’attualità.

Tutti gli ospiti ed i temi della puntata in onda su Rai1 il 13 febbraio 2022 a partire dalle ore 14:00.

Domenica in: Mara Venier conduce la ventiduesima puntata

La trasmissione torna puntuale domenica 13 febbraio 2022 a partire dalle ore 14:00 su Rai1 quando la zia degli italiani Mara Venier riporterà nella sua trasmissione tutte le vibrazioni positive della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ad aprire le danze sarà Ornella Muti, la prima delle 5 co-conduttrici della gara che sarà protagonista di una lunga intervista nella quale parlerà della sua lunga carriera cinematografica e racconterà tutte le emozioni vissute al fianco di Amadeus.

Tutti gli ospiti della puntata di domenica 13 febbraio

Il focus sul Festival continuerà con lo spazio Tutti pazzi per Sanremo che sarà ricchissimo di ospiti provenienti direttamente dalla gara conclusasi una settimana fa.

In studio si esibiranno Donatella Rettore e Ditonellapiaga con Chimica, Fabrizio Moro con Sei tu, Michele Bravi con Inverno dei fiori, Dargen D’Amico con Dove si balla, Rkomi con Insuperabile e l’ultimo classificato ma apprezzatissimo Tananai con Sesso occasionale.

Gli opinionisti delle esibizioni saranno invece Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Fabio Canino, Nunzia De Girolamo.



Attesissime saranno anche le due giovani attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste della serie di successo di Rai1 dal titolo di L’amica geniale, che si collegheranno via Skype per raccontare i temi della seconda puntata in onda proprio stasera.