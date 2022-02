Iva Zanicchi e Drusilla Foer ospiti a Verissimo: la verità sullo scontro al Festival di Sanremo

Gossip

Iva Zanicchi è ospite della puntata di Verissimo in onda questa domenica 13 febbraio. Oltre a lei, il salotto di Silvia Toffanin ospita anche Drusilla Foer, altra grande protagonista della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Le due sono state protagoniste di un momento che non è passato inosservato al pubblico di Rai 1 e che ha acceso la polemica sui social.

Iva Zanicchi e Drusilla Foer discutono sul palco del Festival di Sanremo: lo scambio di frecciatine

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston è avvenuto uno scambio di battute che ha fatto molto discutere. Le protagoniste dello scontro sono state Iva Zanicchi, in gara nella competizione canora, e Drusilla Foer, coconduttrice della serata.

Ad accendere gli animi era stata una domanda apparentemente innocua della cantante, che aveva chiesto alla comica: “Quanto sei alta?“. “Più di te” le aveva risposto sicura Drusilla. “Hai anche altre cose più di me“ aveva poi aggiunto Iva, lasciando spazio a un’infelicissima allusione. “Sono colta“ aveva quindi ribattuto la Foer, concludendo il discorso.

Drusilla Foer contro Iva Zanicchi sul palco dell’Ariston: cosa è successo davvero

Lo scambio di battute era stato seguito da commenti e reazioni da parte dei fan di Sanremo, che avevano dato voce alle loro opinioni in particolar modo sui social.

Poi, Drusilla Foer è intervenuta per fare luce sulla questione. La comica avrebbe infatti spiegato che si sarebbe trattato di un malinteso e che in realtà i rapporti fra di loro sarebbero ottimi.

“Non c’è stato nulla, siamo amiche” ha fatto sapere Iva Zanicchi durante una puntata di Pomeriggio 5. “Da un anno ci scambiamo regolarmente messaggini affettuosi. Lei sa quanto la stimi e lei stima me, lo posso dire” ha aggiunto.

“Allora le ho detto ‘mamma mia, sei molto più alta di me’ e lei fa ‘si ma io ho anche altre cose’ e allora io ‘sì lo so che hai delle cose che io non ho’ e Amadeus ci ha bloccato” ha rivelato.

“Però in quel momento io ho abbassato il microfono e ho detto ‘no no, volevo dire che tu sei molto più colta di me, molto più intelligente’ e lei fa ‘oh sì, che io sono più colta e intelligente di te’” ha spiegato ancora.