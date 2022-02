Iva Zanicchi si racconta a Verissimo: la presunta lite con Drusilla Foer, l’omaggio a Milva e la nipote Virginia

Gossip

Il Festival di Sanremo è ormai finito da una settimana, ma ancora oggi si parla molto dei protagonisti della 72esima edizione. Fra questi c’è anche Iva Zanicchi, che oggi è ospite della puntata domenicale di Verissimo. La cantante ha risposto alle domande di Silvia Toffanin, che ha voluto approfondire alcune questioni lasciate in sospeso.

Iva Zanicchi racconta cosa è successo con Drusilla Foer al Festival di Sanremo

Appena arrivata nello studio di Verissimo, Iva Zanicchi si è trovata a parlare per l’ennesima volta in questi giorni della presunta discussione con Drusilla Foer al Festival di Sanremo.

La cantante ha spiegato che fra di loro non c’è stato in realtà alcuno scontro e che in realtà fra lei e la comica vi è una grande amicizia. “Bisogna ristabilire la verità, lì non è stato detto” ha insistito la cantante, sicura sulla sua posizione. “Lei mi appoggia la testina sulla spalla, ci vogliamo bene” ha aggiunto, ricordando quel momento.

“Guarda io tutto volevo fare oggi che essere polemica. Io sono estremamente soddisfatta e felice, intanto ho cantato, finché dio mi lascia la voce che ho, l’intelletto, io voglio cantare e fare questo” ha poi osservato, ripensando al vero intento della sua partecipazione.

“Ho dimostrato lì che posso ancora cantare, con una certa voce” ha dichiarato ancora soddisfatta.

Iva Zanicchi e l’omaggio a Milva al Festival di Sanremo: il fermaglio nascosto fra i suoi capelli

Silvia Toffanin ha voluto rivelare un dettaglio non ancora reso noto dell’esibizione di Iva Zanicchi nella serata delle cover. Per l’occasione, la cantante ha scelto di portare sul palco Canzone, brano di Milva, sua grande amica e collega scomparsa. L’esibizione si è aperta con uno speciale cameo: un filmato in bianco e nero, che mostrava una Milva giovanissima durante la sua esibizione, accompagnata dall’audio originale della stessa.

La conduttrice di Verissimo ha fatto sapere al suo pubblico, che proprio quella sera Iva ha indossato un fermaglio di Milva fra i capelli, donatole per l’occasione.

“Io l’ho nascosto, ma l’ho messo nei capelli” ha ammesso, spiegando di aver preferito evitare di mostrarlo. Parlando di Milva poi, la Zanicchi l’ha definita una “grande artista“. “Ha portato nelle piazzole il tango” ha ricordato, parlando ancora di lei come una “professionista straordinaria”. “Io ho ritenuto opportuno fare un omaggio a lei, mi aspettavo che la stampa capisse questa cosa, e invece no” ha poi ammesso amaramente.

“Perché non cantavo io” ha aggiunto alludendo ad alcune critiche negative nate dopo l’esibizione. “Mi fermo” ha poi concluso, lasciando intendere di non voler rischiare di ricedere nella polemica.

Iva Zanicchi e la nipote Virginia insieme a Verissimo

Conclusa in parte la parentesi Sanremo, Iva Zanicchi è stata raggiunta in studio dalla nipote Virginia.

“Trema” ha rivelato la cantante a Silvia Toffanin. La 19enne ha poi fatto il suo ingresso nel salotto di Verissimo e nonna Iva ha dato voce a una serie di elogi su di lei: “È una ragazza per me eccezionale, molto seria, molto posata, pensa che a Sanremo, posso dirlo perché è la verità…lei alla sera da sola rimaneva in albergo perché voleva sentire come cantavo e poi quando arrivavo mi faceva tutto il resoconto“.

“Nonna hai sbagliato una parola. La prima sera all’introduzione eri leggermente in ritardo” ha poi aggiunto citando i commenti ricevuti da parte della nipote, seduta al suo fianco.

Poi, anche Virginia ha preso la parola, per parlare della nonna, che a suo dire è “una persona molto impulsiva, sensibile, ha un bel contatto con le persone, fatica a dire di no”. “Non vuole ferirle. Abbiamo un rapporto bellissimo, mi sostiene sempre, posso sempre contare su di lei” ha concluso la ragazza.

Iva ha poi rivelato quali sono i progetti futuri di Virginia. “Non vuole fare la cantante, vuole fare la criminologa” ha spiegato, pur avendola avuta ospite nel suo programma D’Iva. “Voglio finire il mio percorso universitario, poi farò il master” ha rivelato la nipote di Iva.