Elisabetta Gregoraci in rosa festeggia il compleanno a Dubai con l’ex Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco

Sembra proprio che quest’anno Elisabetta Gregoraci voglia festeggiare in grande il proprio compleanno e he deciso di volare a Dubai per una seconda festa. Con lei l’immancabile Flavio Briatore, con cui la conduttrice è in ottimi rapporti, e il loro unico figlio Nathan Falco. Per l’occasione sono stati un un posto davvero speciale e la Gregoraci ha optato per un look rosa davvero incredibile.

Elisabetta Gregoraci, la seconda festa per il suo compleanno è a Dubai

In questi giorni Elisabetta Gregoraci ha festeggiato i suoi 42 anni con le persone più care in un ristorante di Montecarlo, città dove vie ormai da diverso tempo.

Sembra però che voglia prendersi ancora qualche giorno per continuare a rilassarsi in compagni della famiglia e, per l’occasione, è volata a Dubai con Flavio Briatore e loro figlio Nathan Falco.

Nella città si trova infatti una delle sedi del Bilionaire, catena di locali di proprietà dell’ex marito e la donna ha deciso di fare un ingresso davvero incredibile. Nelle storie Instagram condivise in queste ore si è infatti mostrata con un elegante tubino rosa acceso senza maniche e con uno spacco posteriore. A dare un tocco di lusso, inoltre, ha indossato dei sandali gioiello color argento.

Per spezzare, invece, sopra ha indossato una giacca di jeans, che ha reso il tutto leggermente più sportivo.

Elisabetta Gregoraci, il rapporto con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco

Come dichiarato dalla stessa conduttrice in più occasioni, tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ci sono ottimi rapporti nonostante la separazione – smentendo il fatto che i due abbiamo sottoscritto un contratto matrimoniale. Al di là di queste “leggende metropolitane” (come lei le ha definite), per molto tempo infatti, i fan della conduttrice hanno sperato che tra loro ci fosse un ritorno di fiamma, ma la showgirl ha sempre tenuto a precisare che si tratta soltanto di una forte amicizia che consente loro di essere una vera e propria famiglia nonostante le divergenze che hanno portato alla separazione.

I due infatti festeggiano spesso insieme, da un lato proprio perché la loro amicizia non è stata rovinata dal divorzio, e dall’altro per il bene di Nathan Falco – che così facendo vive in un clima famigliare piuttosto sereno. Quest’ultimo, unico figlio nato dal loro amore (oggi dodicenne), è molto legato ad entrambi i genitori e Elisabetta Gregoraci non manca mai di farle sentire tutto il suo sostegno anche pubblicamente.