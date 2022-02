Can Yaman torna su Canale 5 come protagonista di Viola come il mare al fianco di Francesca Chillemi. La trama

Serie TV - Fiction

Can Yaman è pronto ad interpretare un ruolo di rilievo nella nuova fiction in arrivo su Canale5. Tutti i dettagli dell'arrivo di Viola come il mar, nella quale il divo turco recita nei panni di un Vicequestore.

Dai palinsesti resi noti da Publitalia ’80 è arrivata la conferma ufficiale dell’arrivo su Canale5 di una nuova appassionante fiction che avrà nel cast l’attore turco. In primavera Can Yaman sarà il protagonista maschile dell’attesissima serie tv Viola come il mare diretta da Francesco Vicario e prodotta dalla Lux Vide con Francesca Chillemi nel ruolo della giornalista che da il nome alla serie. L’apprezzatissimo attore torna a riprendersi un ruolo di rilievo nella programmazione della rete con una prima serata che accompagnerà i telespettatori nel bimestre aprile-maggio 2022 e che promette di riportarlo al centro dell’attenzione dei suoi tanti fan italiani dopo i fasti della scorsa estate.

Can Yaman ritorna sugli schermi italiani: in primavera comparirà in Viola come il mare

I tanti di fan del divo turco possono prepararsi al gran ritorno in televisione del loro beniamino. Can Yaman è pronto a riprendersi la prima serata di Canale 5 con la sua nuova fiction nella quale reciterà in italiano per interpretare Francesco, un Vicequestore di istanza a Palermo. Viola come il mare è stata infatti ufficializzata come in arrivo sulla rete Mediaset nel bimestre aprile-maggio 2022.

Dopo la breve ma intensa apparizione a C’è posta per te, l’attore è pronto a ricoprire un ruolo da protagonista nella nuova fiction come lui stesso ha confermato nel corso di una recente intervista.

Il progetto è in via di ultimazione in questi giorni, con l’intero cast ancora impegnato nelle riprese finali fino al 21 febbraio 2022. Nulla da temere però perchè il tutto verrà ultimato in tempo per essere mostrato al pubblico di Canale 5 in primavera.

Viola come il mare: la trama della fiction con Can Yaman

La protagonista della storia è Viola, interpretata da Francesca Chillemi, una giornalista arrivata a Palermo per scoprire di più sulle sorti del padre che non ha mai conosciuto e che tanto vorrebbe incontrare.

Esperta di cronaca nera, lavora per un giornale cittadino e per i suoi reportage finirà con l’imbattersi nel personaggio interpretato da Can Yaman, un Vicequestore di istanza proprio nel capoluogo siciliano e dal nome di Francesco.

I due iniziano così a collaborare per conto della polizia, mettendosi sulle tracce dei responsabili di alcuni crimini. Nonostante il loro rapporto altalenante, Viola e Francesco avranno una forte intesa professionale grazie al grande fiuto della donna che la porta a cogliere dei dettagli invisibili ai più.

La trama girerà molto intorno a questo aspetto e sulle origini di questo dono che inevitabilmente porteranno a suo padre.