Alec Baldwin, la famiglia di Halyna Hutchins fa causa all’attore dopo la morte sul set di Rust

Novità sul caso Alec Baldwin dopo il tragico incidente sul set del suo film Rust, costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins. La famiglia della donna avrebbe deciso di agire nei confronti dell’attore, l’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di “omicidio colposo“.

Si torna a parlare del caso Alec Baldwin dopo il drammatico incidente dell’ottobre scorso sul set del film Rust in cui perse la vita la 42enne Halyna Hutchins, impegnata nelle riprese in qualità di direttrice della fotografia. Secondo quanto riportato da Adnkronos, nelle ultime ore la famiglia della donna avrebbe fatto un passo avanti con la decisione di fare causa all’attore per l’ipotesi di omicidio colposo.

Un’accusa che sarebbe rivolta anche alla produzione della pellicola.

La direttrice della fotografia, secondo la ricostruzione finora emersa, sarebbe stata colpita da un proiettile durante le riprese di una scena del film western di Alec Baldwin, sparato dallo stesso attore con una pistola che avrebbe dovuto essere finta.

Secondo il legale degli Hutchins, Brian Panish, riferisce ancora l’agenzia, la tragedia sarebbe stata causata da un binomio letale: “La condotta sconsiderata dell’attore e il risparmio sui costi di produzione”.

La causa per la morte della professionista 42enne sarebbe stata già istruita presso il tribunale di Santa Fe, in New Mexico.

Il caso si è inserito come ultimo di una lunga scia di famose tragedie consumatesi nella storia del cinema e, dopo l’accaduto, lo stesso Baldwin aveva reso alcune dichiarazioni attraverso i suoi canali social.

“Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la.

mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata. Sto collaborando pienamente con le indagini di polizia per affrontare come si è verificata questa tragedia“, aveva scritto su Twitter, aggiungendo di essere in contatto con suo marito e di aver offerto il suo sostegno alla famiglia.