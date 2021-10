Alec Baldwin dopo l’incidente sul set, il dolore dell’attore: “Shock e tristezza”. Il messaggio su Twitter

Cronaca dal Mondo

Alec Baldwin è intervenuto su Twitter per commentare, con parole di dolore, l’incidente sul set del film western Rust. L’attore ha voluto ricordare la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, esprimendo tutto il suo sostegno al marito della donna e alla sua famiglia. Sul fronte degli accertamenti dell’accaduto Baldwin sta collaborando con le indagini della polizia, come da lui ammesso.

Alec Baldwin parla dopo lo sparo sul set: il sostegno alla famiglia di Halyna Hutchins

Alec Baldwin ha parlato per la prima volta dopo il drammatico incidente che l’ha visto coinvolto.

L’attore avrebbe sparato con una “pistola da scena” che sarebbe stata caricata a salve, provocando sangue e morte sul set del film western Rust. Vittima dello sparo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, mentre è rimasto ferito il regista Joel Souza.

L’attore si è fatto forza ed ha affidato a Twitter le sue prime dolorose parole dopo l’incidente sul set: “Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata.

Sto collaborando pienamente con le indagini della polizia per affrontare come si è verificata questa tragedia e sono in contatto con suo marito, offrendo il mio sostegno a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è spezzato per suo marito, il loro figlio e tutti coloro che conoscevano e amavano Halyna“.

Alec Baldwin e l’incidente sul set: dolore e sgomento

Il tragico incidente sul set ha lasciato dietro di sé un’onda di dolore e disperazione. Subito dopo la notizia sono state diffuse anche le prime immagini direttamente dal set subito dopo lo sparo.

La notizia ha fatto il giro del mondo e sono moltissimi i giornali ad aver riportato la dinamica dei fatti. La tragedia sul set di Rust è solo l’ultima di una lunga scia di dolore: moltissime, infatti, sono state le morti sul set nella storia del cinema. Anche Ricky Tognazzi è intervenuto sulla vicenda, rivelando in un’intervista come questi incidenti siano spesso frequenti sul set.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021