Ida Platano derubata mentre si trovava nelle strade di Verona con il figlio: la sua reazione è sconvolgente

Gossip

La dama del trono over Ida Platano ha di recente vissuto attimi davvero intensi. La donna si trovava infatti a Verona con il figlio, quando è stata derubata in strada.

Non c’è proprio pace per Ida Platano, la dama del trono over del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Mentre si trovava a Verona per godersi un weekend in compagnia del figlio Samuele, la donna è stata derubata in strada e soltanto il suo sangue freddo le hanno consentito di risolvere al meglio la strana vicenda. Dopo qualche giorno, in cui probabilmente ha preferito prendersi del tempo per sé e il figlio, è tornata sui social per raccontare tutti i dettagli della storia.

Ida Platano vittima di un furto in strada, il racconto della dama

Dopo un fine settimana un po’ silenzioso per la dama del trono over, solitamente sempre molto attiva sui social, Ida Platano è tornata dai suoi fan per raccontare un terribile episodio che le è accaduto domenica scorsa.

La donna si trovava a Verona, città che ha ammesso di adorare, per trascorrere un po’ di tempo con suo figlio Samuele. Quel che non si aspettava però è che all’improvviso è stata derubata del telefono.

“Mi è successa questa cosa particolare. Mio figlio si è spaventato e ho cercato dopo di calmarlo – ha anticipato la dama – Mentre passeggiavamo mi hanno rubato il telefono! Non so come ho fatto ma mi sono accorta, guardando dall’altra parte e mi sono detta ‘ma cosa fa quello col mio telefono in mano?’” prosegue poi Ida, raccontando tutti di dettagli di ciò che è successo.

“Ve la racconto veloce? Gli ho dato qualche cazzotto. Lui l’aveva passato al suo amico, il telefono ormai lo aveva un altro, ma che dirvi… l’ho recuperato, sono contenta di averlo recuperato – prosegue la Platano nei video condivisi tra le stories su Instagram – Ho cominciato a dirgliene di tuti i colori, però il mio telefono è qua con me. Conclusione? Che Samu mi ha detto ‘ho una mamma fortissima!’ Comunque è la prima volta che mi succede una cosa del genere eh!

” conclude, affermando che la sua reazione è stata dovuta al fatto che le avessero tolto qualcosa di suo.

Il racconto della dama però non finisce qui, dal momento che poco dopo – lo si intuisce dal cambio d’abito nelle stories – ha voluto aggiungere un altro piccolo particolare: “Volevo aggiungere collegandomi al discorso di prima, che ci sono state due signore che ci hanno aiutato, soprattutto a Samu, tranquillizzandolo. Quindi viva le donne! Gli uomini non sono sono smossi per niente“.

Ida Platano, chi è la dama del trono over

Nata in Sicilia nel 1982, Ida Platano è diventata famosa – come anticipato – per la sua partecipazione al dating show Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi in cui ha esordito nel lontano 2014.

In quell’occasione conosce Riccardo Guarnieri, con cui intraprende una relazione che li porta (nel 2018) anche a partecipare a Temptation Island. La relazione alla fine è naufragata e la donna ha deciso di rimettersi in gioco tornando nel salotto rosa di Canale5. Questa volta fa la conoscenza di Diego Tavani, ma anche con lui la relazione ha degli alti e bassi piuttosto intensi e alla fine lui decide di interrompere la frequentazione. Al momento la donna è impegnata con Alessandro Vicinanza, conosciuto nello stesso programma.

Per quanto riguarda la sfera privata, la Platano vive a Brescia e lavora come hair stylist, come si può vedere dalle numerose storie Instagram che condivide. Ha un figlio di nome Samuele, nato da una precedente relazione che la donna ha avuto a 30 anni. Come affermato più volte – stando a quanto riportato da Fanpage – la donna ha deciso di portare avanti la gravidanza da sola perché il padre del bambino non avrebbe voluto occuparsene.