Palinsesti Mediaset aprile-maggio 2022: le scelte della programmazione di Italia 1 e Rete 4

Programmi TV

Scopri tutti i palinsesti Mediaset del periodo aprile-maggio 2022 che hanno svelato le scelte effettuate per i canali di Italia 1 e Rete 4. Ecco cosa vedremo in primavera.

L’arrivo dei listini pubblicati da Publitalia ’80, noto organo che si occupa del settore pubblicitario del gruppo Mediaset, ha chiarito i piani dei canali di Italia1 e Rete4. A differenza di quanto accaduto con Canale 5, la rete più intraprendente del gruppo che rompe gli indugi ed i suoi classici schemi a suon di novità per cercare di ridurre il gap perso nei confronti di Rai1, le scelte effettuate per i due canali più giovani sembrano andare a confermare quanto offerto al pubblico durante l’inverno. Nel periodo aprile-maggio 2022 Italia1 confermerà in primis la ricca offerta di film, come sempre alternati tra titoli per tutta la famiglia ed il grande cinema action, e poi punterà tutto sull’arrivo nella rete di Barbara d’Urso.

Per Rete4 continuerà invece la ricca offerta contraddistinta dall’informazione e dal trattamento dell’attualità politica con le sue prime serate.

Italia1: la programmazione di aprile-maggio 2022

Italia1 è pronta a confermare quanto di buon fatto vedere nei primi due mesi dell’anno. La rete del gruppo Mediaset per riuscire nell’intento ha tutte le intenzioni di continuare sull’onda positiva di questo 2022 proponendo anche per la primavera un’offerta nel segno della continuità e della freschezza dei contenuti.

In tal senso nel periodo aprile-maggio 2022 si continuerà con la proposizione di film che possano arrivare ad un pubblico sempre maggiore, con la scelta che è ricaduta su quattro cicli appassionanti: quello dedicato a Vin Diesel ed alle sue corse sfrenate, quello di Tom Cruise e delle sue missioni impossibili, quello epico di Rocky Balboa e quello per tutta la famiglia con i personaggi dell’Era glaciale.

La rete continuerà poi a puntare forte su Le iene show, con la nuova conduzione affidata alla coppia Mammucari-Rodriguez, mentre la vera novità della primavera sarà rappresentato dallo sbarco nella rete di Barbara d’Urso con la rinnovata La pupa e il secchione show.

Rete4: la programmazione di aprile-maggio 2022

Nel periodo in questione Rete4 continuerà ad essere la rete dell’informazione Mediaset, con il palinsesto invernale che trova continuità anche nella primavera del 2022. Eccezion fatta per la prima serata di sabato, da sempre quella dedicata ai film che spesso sono dei grandi classici del cinema, tutta l’offerta girerà intorno all’attualità.

Nella fattispecie si andrà vanti con Nicola Porro e la sua Quarta Repubblica, confermato anche Mario Giordano con Fuori dal coro, Veronica Gentili continuerà a presentare Controcorrente prima serata, mentre Paolo del Debbio sarà ancora al timone di Dritto e Rovescio, con il ciclo che continua con i casi di Quarto grado presentati da Giunluigi Nuzzi e Alessandra Viero e si conclude con la Zona Bianca di Giuseppe Brindisi.