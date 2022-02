Palinsesto Canale 5: le scelte della rete per la primavera. In arrivo nuovi show, fiction e qualche ritorno

Programmi TV

Iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulle scelte di Canale 5 per il palinsesto del bimestre aprile - maggio. Scopriamo come sarà composa l'offerta della rete tra nuovi show, fiction ed i conduttori che tornano sulla rete.

In vista di una primavera che si preannuncia veramente scoppiettante iniziano a trapelare le scelte di Mediaset per il palinsesto che Canale5 offrirà in questo periodo ai suoi tanti telespettatori. La rete ammiraglia del gruppo Berlusconi si prepara infatti a incuriosire il suo pubblico con tante novità degne di nota che vedranno in primis il debutto di nuove fiction, a testimoniare l’attenzione del gruppo per il format che spopola sulla televisione pubblica, e l’arrivo di show coinvolgenti ed accattivanti. Stando ai listini pubblicitari pubblicati da Publitalia ’80 del gruppo Mediaset Canale5 poi punterà forte sul ritorno di volti noti come Enrico Papi, del quale si era parlato qualche tempo fa, Pio e Amedeo e Gerry Scotti e sulla conferma di Maria De Filippi.

Canale5 fa spazio alle nuove fiction ed ai nuovi show

Per la rete ammiraglia della Mediaset si sta per avvicinare un momento cruciale della sua stagione televisiva. Come ogni anno l’arrivo della primavera porta in dote con se un’aria di freschezza e di novità e Canale5 non vuole di certo fallire l’appuntamento con la sua programmazione. Stando a quanto fatto trapelare da Publitalia ’80 del gruppo Mediaset con il listino pubblicitario il pubblico della rete potrà mettersi comodo e godersi le tante novità in arrivo per il bimestre aprile – maggio 2022.

A farla da maggiore saranno gli arrivi di nuove coinvolgenti fiction e di programmi d’intrattenimento dove saranno assicurate le risate. I titoli scelti da Canale 5 per tenere testa alle fiction Rai dovrebbero essere Più Forti del Destino e Viola come il Mare, mentre per i varietà andrebbero in onda Emigratis, che riporterebbe sul canale Pio e Amedeo dopo il boom dello scorso anno con Felicissima Sera, lo zio Gerry Scotti alla conduzione de Lo show dei Record ed anche quell’Enrico Papi con il programma Big Show, con il conduttore da considerarsi ormai volto di punta della rete dopo Scherzi a parte.

Le conferme di Canale5 per il periodo aprile – maggio 2022

Detto delle novità in arrivo per il periodo primaverile, stando sempre a quanto risulta sfogliando il listino, Canale5 dovrebbe poi confermare i suoi show di punta che debutteranno già a partire da marzo. Ilary Blasi e la sua L’isola dei famosi andranno in onda con un doppio appuntamento settimanale, ormai marchio di fabbrica per i reality Mediaset, mentre il sabato sera sarà occupato come al solito dalla regina Maria De Filippi e dal serale del suo Amici.