Manila Nazzaro sommersa di accuse al GF Vip, scontro con Kabir Bedi e Signorini sbotta: “Sei bugiarda”

Grande Fratello

Puntata durissima per Manila Nazzaro ieri sera al Grande Fratello Vip, sommersa dal fuoco incrociato di accuse tra la Casa e lo studio di Cinecittà. Dopo aver avuto uno scontro con Kabir Bedi per la nomination, con l’attore a definirla poco cristallina e deludente (lo avrebbe nominato dopo aver chiarito su alcuni malintesi, condotta condannata anche da Katia Ricciarelli), a prendere le redini del velenoso vento di critiche è stato Alfonso Signorini. Il conduttore, in chiusura, non ha trattenuto la sua rabbia contro la concorrente arrivando a un attacco frontale senza precedenti: “Sei bugiarda“.

Manila Nazzaro sotto accusa al GF Vip, è scontro con Kabir Bedi (e Katia Ricciarelli rincara la dose)

Manila Nazzaro e Kabir Bedi non hanno risolto le incomprensioni. La nomination della concorrente al coinquilino poco dopo il “chiarimento” ha innescato una nuova tormenta di sospetti sulla sua sincerità verso l’attore, ma non solo. Da più parti piovono critiche alla ex Miss Italia, accusata, in sostanza, di predicare bene e razzolare male quando si tratta di strategie al GF Vip.

Il Grande Fratello ha mostrato una clip in cui la Nazzaro, inoltre, rivolge ad alcuni coinquilini considerazioni sull’attore che appaiono poco carine.

Una sorta di “bacio di Giuda” che lo stesso Kabir Bedi aveva già sottolineato sostenendo che “dice cose carine, ma poi fa cose cattive“. Durante una chiacchierata con altri ‘vipponi’, Manila Nazzaro aveva detto: “Voi certe volte parlate di lui come se fosse un guru di spiritualità. È un attore di Hollywood, non ha niente di spirituale secondo me“. Per Katia Ricciarelli non c’è dubbio sugli errori della concorrente: “‘È solo un attore di Hollywood’ è una cosa che non si dice“.

Alfonso Signorini sbotta contro Manila Nazzaro: “Neghi l’evidenza, sei bugiarda“

Proprio sul comportamento della concorrente, Alfonso Signorini ha puntato il dito relativamente a quanto da lei sostenuto sulla nomination “a tradimento” che avrebbe rifilato a Kabir Bedi dopo aver apparentemente chiarito con lui.

Manila Nazzaro ha sostenuto di non avercela con l’attore, ed è qui che il conduttore ha perso la pazienza dando sfogo alla sua rabbia per una condotta osservata da tempo: “Riconoscerai che la nomination è un colpo basso, dillo però, perché neghi l’evidenza, sei farisaica. Questa roba qua di te – ha aggiunto Signorini – mi fa incavolare. È come quando ti ho beccato che stavate parlando male di Katia Ricciarelli e tu ti ostinavi a dire che non era vero.

Rimando il filmato e mi dici ‘È vero’”.

“Io in realtà parlavo di Kabir“, ha provato a difendersi Manila Nazzaro, incassando una replica tagliente del padrone di casa: “Ma non è vero, sei bugiarda. A me non piace questo modo di fare. Mi dispiace, non dovrei dirlo perché faccio il conduttore ma non mi va“.