Charlène di Monaco: l’ultimo aggiornamento del Principe Alberto sullo stato di salute della consorte

Cronaca dal Mondo

Charlène di Monaco continua a tenere sotto agitazione i suoi sudditi. La principessa sta vivendo un complicato periodo a causa di alcuni seri problemi di salute.

Charlène di Monaco attualmente sarebbe ancora in una fase di ripresa, sottoposta a delle cure in una clinica svizzera. La principessa non ha potuto presenziare nemmeno alle festività natalizie e, in molti, si chiedono quando potrà far ritorno a Monaco la consorte del Principe Alberto.

Il reale ha recentemente aggiornato tutti i suoi sudditi sullo stato di salute di Charlène di Monaco, come riportato da Monaco Matin.

Charlène di Monaco: i problemi di salute della principessa

Charlène di Monaco ha avuto un peggioramento di salute a maggio dello scorso anno, mentre si trovava in Sud Africa.

Proprio per queste complicazioni, la principessa è rimasta nel suo paese natiò fino a novembre. Un periodo altamente difficile, in cui la principessa sarebbe stata sottoposta anche a degli interventi chirurgici. Il complicato stato di salute sarebbe derivato da un’infezione otorinolaringoiatra. La malattia avrebbe, anche, impedito per mesi alla principessa di volare.

Tornata, nel Principato di Monaco a novembre, Charlène di Monaco avrebbe, però, subito lasciato di nuovo il regno per continuare la sua riabilitazione, lontano da casa.

La principessa sarebbe ancora ricoverata ancora e, alcune indiscrezioni, hanno svelato che potrebbe soffrire della sindrome di Rebecca.

Charlène di Monaco: la principessa presto di nuovo a casa?

Charlène di Monaco sarebbe ancora ricoverata nella clinica svizzera, per riabilitarsi, dopo la lunga malattia subita in Sud Africa. Il Principe Alberto ha aggiornato i sudditi sullo stato di salute della consorte in una recente dichiarazione.

Secondo il reale, Charlène di Monaco starebbe migliorando: “La principessa Charlene sta molto meglio“.

Oltre alla notizia incoraggiante sullo stato di salute della principessa, Alberto di Monaco si è sbilanciato sul suo possibile ritorno nel Principato di Monaco: “Spero che lei sarà di ritorno molto presto nel Principato“.