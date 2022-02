Francesco Chiofalo, da una risonanza magnetica risulta un macchia scura: “Sei mesi fa non c’era”

Gossip

Nuovi problemi di salute per Francesco Chiofalo, a comunicarlo è proprio l’influencer sui suoi social che ha aggiornato i fan su quella massa scura nel condotto nasale. Una situazione che l’ex “Lenticchio” di Temptation Island sta vivendo con la massima apprensione visti anche i suoi brutti precedenti di salute.

Francesco Chiofalo e la nuova macchia scura

L’influencer ex concorrente di Temptation Island ha comunicato il suo nuovo problema di salute appena scoperto. Dopo essersi sottoposto ad una risonanza magnetica di routine i medici hanno notato “una palla nera” nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola.

I medici hanno comunicato che questa massa deve essere rimossa il più presto possibile e in seguito sarà possibile effettuare una biopsia.

“Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto”, ha spiegato Francesco al settimanale Nuovo. In seguito ha aggiunto che: “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione”.

La lotta contro il tumore di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo esegue risonanze magnetiche di routine e segue terapie antitumorali perché ha già dovuto affrontare pesanti problemi di salute combattendo contro un grave male.

Qualche tempo fa gli era stato, infatti, scoperto un tumore al cervello. Chiofalo è poi stato operato al San Camillo di Roma città dove l’influencer è nato e vive ancora oggi.

Il San Camillo sarà lo stesso ospedale che eseguirà anche questo nuovo delicato intervento. La speranza di Chiofalo è che non si tratti di un nuovo tumore.

Francesco Chiofalo: gli amori che lo supportano nelle lotte

Quando gli è stato diagnosticato il tumore al cervello Francesco Chiofalo viveva il suo amore con la modella e influencer Antonella Fiordelisi che lo spronava e lo aiutava a combattere e lottare contro quel suo grave male.

L’amore tra i due poi si è concluso con grande dispiacere di Francesco Chiofalo.

Ad oggi Francesco ha un nuovo amore che lo aiuta e lo spinge a non arrendersi. Lei è Drusilla Gucci. I due si sono conosciuti per lavoro, ma da subito è scoppiato l’amore e oggi sono più innamorati che mai. La loro relazione, però, per ora è vissuta a distanza; Chiofalo, infatti, vive a Roma mentre la Gucci è a Firenze con la famiglia. Nonostante questo, la ragazza non manca di supportare il suo fidanzato in questa situazione così delicata.