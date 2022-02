Grande Fratello Vip anticipazioni: chi dovrà abbandonare la casa? I vipponi si avvicinano alla finale

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip 6 ritorna nella sua storica serata del lunedì per affontare quella che potrebbe essere una delicata puntata che ponta a stravolgere tutti gli equilibri in casa. L’esito del televoto di questa sera si preannuncia infatti come uno snodo cruciale di questa edizione, con quattro big pronti a lottare fino all’ultimo secondo per non abbandonare il reality. Nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022 Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sveleranno chi sarà eliminato tra il simpatico Alessandro Basciano, il dissacrante Barù, l’energica Nathaly Caldonazzo ed il saggio Kabir Bedhi.

Questo e tanto altro ancora nel nuovo appuntamento con il reality show di Canale5 in onda a partire dalle ore 21:35 circa.

GF Vip 6: chi sarà eliminato?

Il reality show di Alfonso Signorini torna in onda nella prima serata di lunedì 21 febbraio 2022 quando vivrà un’altra puntata fondamentale verso la finale del 14 marzo 2022. Il Grande Fratello Vip 6 dopo aver eletto Lulù Selassiè come seconda finalista di questa edizione è pronto a svelare chi dovrà rinunciare al suo grande epilogo in programma tra meno di un mese.

A darsi battaglia nel televoto eliminatorio, che svelerà questa sera chi dovrà abbandonare la casa a tre settimane dalla finale, ci sono quattro colonne come Alessandro Basciano, Barù, NathalyCaldonazzo e Kabir Bedhi.

Chi dovrà abbandonare la casa e salutare gli altri vipponi?

Le anticipazioni della nuova puntata

A partire dalle ore 21:30 nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 il conduttore Alfonso Signorini avrà molto da fare. Come spesso accade nelle ore che precedono un nuovo appuntamento, i vipponi si sono dati parecchio da fare ed hanno messo un sacco di carne al fuoco per il sempre affamato pubblico.

La puntata girerà intorno alle ennesime gesta di Alex Belli e compagne artistiche.

Le due donne del suo cuore si sono infatti rese protagoniste di un bacio hot tra di loro durante la festa di sabato scorso e dopo la (ex) moglie Delia Duran gli ha chiesto l’esclusiva mentre l’amica artistica Soleil Sorge è tornata all’attacco cercando di smascherare la sua falsità.

Tra i temi di puntata anche l’analisi del riavvicinamento inaspettato tra Soleil e Manila che svelerà le intenzioni della ex Miss Italia, mentre la lente di ingrandimento sarà posta anche sulla liaison tra Barù e Jessica.