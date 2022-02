In Rai programmi a rischio cancellazione: ecco quali potrebbero non esserci più in estate

Programmi TV

La Rai pensa al futuro dei suoi palinsesti e guarda con ferezza alla prossima estate. Stando ai rumors ci sono dei programmi che hanno deluso in termini di ascolti e che dunque potrebbero non fare ritorno nei prossimi palinsesti estivi. Ecco di quali format si tratta.

I palinsesti delle reti televisive sono sempre in fermento e cercano sempre di anticipare i tempi per offrire al pubblico un’offerta adeguata che possa soddisfare anche i palati più fini. Per questo motivo le scelte per i canali devono essere ponderate e pensate per tempo in modo da non farsi trovare impreparati ed in balia degli eventi che si abbattono sui programmi in termini di share. Il parametro più importante per proporre o eliminare un format dai palinsesti rimane infatti quello del riscontro del pubblico che ovviamente non mente mai. In questa ottica la Rai sta portando avanti i suoi ragionamenti anche per la prossima estate, andando a scegliere con cura il destino di alcune trasmissione che hanno deluso in termini di ascolti e che sono andate ben al di sotto delle aspettative iniziali.

Ecco di quali format stiamo parlando che ahinoi potrebbero non ripresentarsi ai blocchi di partenza della prossima estate.

Delicato di Serena Autieri a rischio taglio?

L’attrice napoletana nella scorsa stagione estiva è stata al timone di Dedicato, uno nuovo show giornaliero che puntava ad azzerare le distanze tra la televisione ed il pubblico dando la possibilità a quest’ultimo di poter effettuare delle dediche mirate agli amici, ai famigliari o ai propri innamorati.

Il programma è andato in onda per tutta l’estate a partire dal 28 giugno 2021 dalle ore 9:55, in un contenitore mattutino dal lunedì al venerdì che però ha trovato ben pochi riscontri.

Gli ascolti zoppicanti ne aveva modificato l’orario e lo slot giornaliero già in corso d’opera, rilegandolo al fine settimana ma bensì di pomeriggio. Nulla da fare però, visto che il format non ha convinto a pieno il pubblico nemmeno nel weekend. Stando a questi dati, e come anticipato da davidemaggio.it, sembra proprio che il programma e Serena Autieri non torneranno la prossima estate lasciando di fatto un vuoto che Rai1 sta pensando bene a come poter rilanciare.

Quale futuro per Uno Weekend? Trema la coppia Beppe Convertini-Anna Falchi

Stando sempre a quanto riportato dal portale, risulta che anche il destino di Uno Weekend possa essere segnato in negativo. Al timone del format mattutino della scorsa estate vi erano Beppe Convertini ed Anna Falchi, nel corso del quale portavano al mercato delle bancarelle il pubblico del programma in un ritorno per strada tra la gente comune che non ha saputo scaldare il cuore di nessuno.

Il programma non avrebbe fatto grande breccia nel cuore dei telespettatori e da quanto risulta ad oggi anche questo contenitore televisivo potrebbe non tornare in onda nella prossima estate, con il suo spazio nel palinsesto di Rai1 che vede essere ancora riempito.

Vedremo da cosa.