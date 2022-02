Bimba di 6 anni cade in un pozzo profondo 15 metri. Su Twitter il video dell’incredibile salvataggio

Cronaca dal Mondo

Il papà della piccola ha raccontato come sua figlia sia tragicamente finita nel pozzo. In onore delle operazioni di soccorso è stato pubblicato il video di quel momento.

Una bimba di 6 anni è caduta in un pozzo a Dibba Al Fujairah, in Arabia Saudita, dopo diverse ore trascorse a circa 15 metri di profondità è stata tratta in salvo. Su Twitter è stato condiviso il video dell’incredibile salvato e della bambina, sorridente in ospedale.

Una lieta notizia arrivata dopo le tragiche morti del piccolo Rayan e Haidar, entrambi precipitati in pozzi profondissimi in Marocco e in Afghanistan. Per tutti e due c’è stata una vera e propria corsa contro il tempo che non è stata sufficiente.

Bimba di 6 anni cade in un pozzo

La bimba di 6 anni è precipitata in un pozzo d’acqua a una profondità di circa 15 metri, l’incidente è avvenuto alle 9.42 della giornata di lunedì.

L’incidente, riferisce Gulf News, è avvenuto a Wasit nell’area di Dibba Al Fujairah. I soccorsi sono stati organizzati dalla Civil Defence che è riuscita a trarre in salvo la piccola in circa un’ora.

La bambina è stata trasportata in ospedale, dove i medici l’hanno trovata in buone condizioni. In un video è stata immortalata sorridente accanto alla sua mamma.

Il racconto del padre della bimba precipitata nel pozzo

Secondo quanto riferito da Sawa Press, il padre della “bimba del pozzo” (come è stata ribattezzata dalla stampa locale n.d.r.) ha raccontato che la famiglia si trovava nella zona per una visita a dei parenti.

La bambina era andata a giocare insieme al fratellino nel cortile della casa, stava saltando sopra un pezzo di metallo che era in realtà la copertura del pozzo, che si è spostato e ha fatto sì che lei cadesse.

È stato il fratellino a dare l’allarme disperato, piangendo e urlando è corso dai genitori a chiedere aiuto.

A quel punto i genitori hanno chiamato i soccorsi che sono riusciti a trarre in salvo la bambina.

أشكر مركز الدفاع المدني بمنطقة دبا الفجيرة وفريق العمل على سرعة الاستجابة في التعامل مع حادثين متتاليين بإنقاذ طفلة في ربيعها السادس من بئر بعمق 15مترا بمنطقة واسط.

وإنقاذ امرأة وطفلة بعمر الشهرين من حريق أصاب منزلهما بمنطقة الرفاع، شكراً لجهودكم المخلصة في حفظ الأرواح وسلامتها. pic.twitter.com/HvQ23pgO9Z — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 21, 2022

Il video del salvataggio della bimba di 6 anni caduta in un pozzo

Il luogotenente generale Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Primo ministro e minsitro del’interno ha espresso i suoi ringraziamenti alla squadra della Civil Defence per gli sforzi per salvare la piccola.

Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan ha visitato la bambina in ospedale e ringraziato personalmente il team, con il quale ha scattato una foto. Su Twitter ha poi scritto: “Grazie per i vostri sinceri sforzi nel salvare vite”.