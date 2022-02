Carolina Marconi si confida sul dolore per il cancro: “Non ho tempo per avere un tumore, voglio fare un bimbo”

Gossip

Carolina Marconi, ex storica gieffina, ha raccontato la sua dura lotta contro il tumore al seno ripercorrendo le tappe principali della sua battaglia e il suo fortissimo desiderio di diventare mamma. È proprio cercando un bimbo insieme al suo compagno Alessandro Tulli che le è stato diagnosticato un cancro alla mammella. Tutti i dettagli e le sue parole.

Carolina Marconi e il forte desiderio di essere mamma

Carolina Marconi ospite negli studi del programma tv I Fatti Vostri su Rai 2 ha raccontato il suo percorso contro il tumore al seno scoperto per caso qualche mese fa. Nelle sue parole Carolina lascia trasparire a tutti il suo forte e grandissimo desiderio di essere mamma.

È eseguendo varie visite nella speranza di riuscire a diventare mamma che Carolina ha scoperto di avere un tumore al seno. Uno dei suoi primi pensieri, però, è stato proprio: “Io non ho tempo per avere un tumore, voglio fare un bimbo, ho 43 anni’”.

Già qualche mese fa ospite a Storie Italiane aveva, inoltre, raccontato del suo desiderio di maternità. Carolina Marconi vuole avere un figlio: “Spero di avere il pancione, ma se non dovesse essere ci sono tanti bambini che hanno bisogno e io non vedo l’ora di accoglierli in casa mia”.

Carolina Marconi: le tappe principali della sua lotta contro il tumore

A fatica Carolina ripercorre le tappe principali delle sue cure antitumorali, le visite e come è venuta a sapere di avere un cancro.

“L’ho scoperto per caso; stavamo cercando un bimbo e stavamo facendo dei controlli. Tutte le analisi perfette, ero la persona più felice al mondo, poi ho fatto la mammografia e il medico mi disse che forse avevo una protesi rotta o un nodulino piccolino al seno. Alla fine abbiamo fatto una risonanza con il contrasto e mi hanno detto che dovevo fare la biopsia perché non si vedeva bene”.

Poi Carolina continua a raccontare: “Ho iniziato a preoccuparmi, ma le persone attorno a me mi dicevano di non preoccuparmi, perché la maggior parte dei noduli era benigna. Dopo una settimana mi arrivano i risultati. Mi ricordo ancora il medico che mi disse ‘Carolina siediti’ e lì ho capito che avevo qualcosa. La mia reazione è stata ‘come è possibile’, non fumo, non bevo, sto sempre attenta, ho pensato, perché proprio a me”.

In studio sono state mostrate due foto della storica concorrente del Grande Fratello, nella prima immagine la donna porta i capelli lunghi, mentre nell’altra è senza.

“Quella foto, quando avevo i capelli lunghi, – racconta Carolina – è il giorno in cui ho messo il port, una cannula che va in vena, una foto che ho voluto mettere in copertina sul libro perché è stata una giornata importante. Li ho capito che si doveva lottare”.

Carolina Marconi e il compagno Alessandro Tulli: uniti anche nella lotta contro il tumore

A lottare per la vita con Carolina Marconi c’è il suo compagno Alessandro Tulli, ex attaccante della Roma. Carolina a I Fatti Vostri ha spiegato: “Il mio compagno è un uomo straordinario, lo devo ringraziare, […] mi ha guardato sempre con coraggio, aveva gli occhi pieni di lacrime ma non si faceva mai vedere piangere davanti a me.

Mi diceva di lottare insieme, ma lui poi si nascondeva nel suo bagnetto dove si sfogava e ogni tanto lo sentivo”.