Gli anni più belli: la trama, il cast e il trailer del film con Favino e Santamaria

Nella prima serata di mercoledì 23 febbraio 2022 su Rai1 va in onda per la prima volta sugli schermi italiani il film Gli anni più belli. La pellicola di Gabriele Muccino vanta un cast di grandi interpreti del nostro cinema come Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria che vestono i panni di quattro amici di vecchia data. Il film è il racconto della loro lunga storia di amicizia dagli anni ’80 fino ad oggi, passando per amori, delusioni, liti e rimpianti fino a raccontare anche il nostro Paese. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità di Gli anni più belli in onda su Rai1 dalle ore 21:30 circa.

Gli anni più belli: le curiosità ed il cast del film

Gli anni più belli è un film del 2020 diretto da Gabriele Muccino, uno dei registi italiani di maggior successo al mondo riscosso grazie alla pellicola La ricerca della felicità che lo ha consacrato dopo il boom effettuato con L’ultimo bacio e la conferma riscossa con Ricordati di me.

Il film racconta la storia di quattro amici nei 40 anni della loro lunga amicizia ed i protagonisti prendono il volto dei conosciuti attori Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Nel film una parte importante spetta anche a Nicoletta Romanoff ed Emma Marrone, con quest’ultima che si è fatta apprezzare dal regista che l’ha voluta nuovamente con se nelle vesti di attrice per la trasposizione seriale del suo film A casa tutti bene, del quale vi abbiamo parlato qui.

Gli anni più belli: la trama della pellicola

La pellicola racconta la lunga storia di amicizia di ben 40 anni tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma, iniziata quasi per caso durante l’adolescenza e proseguita con il passare del tempo fino ai giorni nostri. Un viaggio che prende il via negli anni ’80 e che nel racconto fatto di gioie e dolori, di amori e cadute, di forti liti e mai dimenticate delusioni si pone anche come racconto del contesto sociale italiano che cambia insieme a loro fino a giungere ai giorni nostri.

