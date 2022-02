Anastasia Kuzmina sconvolta abbandona i social: cos’è successo all’insegnante di Ballando con le Stelle

TV e Spettacolo

Anastasia Kuzmina è tornata brevemente sui social per spiegare ai fan che ha deciso di abbandonare i social a causa dell'ansia provata in questi giorni.

In queste ore Anastasia Kuzmina è tornata brevemente sui social per informare i fan della decisione di abbandonare i social (sebbene non sia chiaro se temporaneamente o in via definitiva). La professionista di Ballando con le Stelle ha infatti condiviso proprio in queste ore gli ultimi post, tra cui una storia Instagram in cui ha condiviso la notizia, per poi lasciare inattivo il profilo – che risulta ancora visibile ma non più aggiornato.

Anastasia Kuzmina abbandona i social: “Non fa altro che mettere ansia”

È notizia di queste ore che la ballerina professionista di Ballando con le stelle, che quest’anno ha lavorato in coppia con Federico Fashion Style, ha deciso di prendere le distanze dai social, anche se non è ben chiaro per quanto tempo.

La stessa artista ha infatti condiviso sui social la notizia per poi abbandonarlo; l’account infatti risulta ancora attivo ma non più aggiornato.

La donna poco prima aveva condiviso tra le storie alcuni screen di altre pagine che al momento stanno condividendo continui aggiornamenti sull’attacco russo in Ucraina e subito dopo ha scelto di scrivere: “Grazie a tutti per i messaggi. Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia“.

Sembra quindi che il suo allontanamento sia stato dovuto proprio alla situazione che al momento vede coinvolto il suo paese, l’Ucraina. Possibile dunque che la donna abbia deciso di non utilizzare più i social, forse per prendere le distanze proprio dagli utenti che in queste ore le hanno scritto per sapere cosa stia accadendo alla sua famiglia. Sebbene lei sia in Italia ormai da moltissimo tempo, parte della sua famiglia si trova ancora nel paese oggi colpito dalla Russia.

Anastasia Kuzmina, la famiglia della ballerina si trova ancora in Ucraina

Soltanto qualche settimana fa la stessa ballerina aveva parlato del fatto che parte della sua famiglia si trova ancora in Ucraina: “Mamma e papà sono qua a Roma, mio fratello è in Inghilterra.

I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portali qua, ma non è semplice” aveva scritto su Instagram a gennaio, momento in cui le tensioni tra il suo paese e la Russia erano già piuttosto forti.

Possibile dunque che in queste ore gli utenti siano tornati sui social per chiederle cosa sia successo alla sua famiglia e che la donna, senz’altro preoccupata per la situazione, abbia preferito allontanarsi per cercare di mantenere la calma – per quanto possibile.