L’ex marito di Delia contro Alex Belli: “È un uomo falso”. Marco Nerozzi è preoccupato, le sue parole

Gossip

Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di lei e del suo rapporto con Alex Belli. Dalle sue parole si dice molto preoccupato.

Il Grande Fratello Vip è ormai davvero agli sgoccioli. Delia Duran è una delle finaliste del reality di Canale 5, in questi giorni Marco Nerozzi, suo ex marito, ha parlato di lei e del suo rapporto con Alex Belli, pronunciando parole molto dure e preoccupate nei confronti dell’ex.

Marco Nerozzi parla dell’ex Delia Duran

Marco Nerozzi e Delia Duran sono stati marito e moglie per 8 anni prima che lei incontrasse Alex Belli. Per la legge in realtà i due sono ancora sposati dato che il divorzio legale non è mai stato firmato e Nerozzi nutre un profondo affetto per lei.

In un’intervista a DiPiùTv Marco Nerozzi ha parlato della modella venezuelana riservando per lei parole molto preoccupate circa la sua relazione con Alex Belli e il suo percorso all’interno della Casa del GfVip che l’ha vista tra i protagonisti per il triangolo creato anche con Soleil Sorge: “Sono molto preoccupato per la mia ex moglie – esordisce così Nerozzi, Poi continua – Delia subisce e non riesce a staccarsi da lui che la manipola a suo piacimento” e ancora, in riferimento a Belli: “Non è innamorato di Delia.

Lei è solo vittima di questa bufera sentimentale”.

Con queste parole, quindi, Marco Nerozzi esprime tutta la sua preoccupazione nei confronti di Delia Duran, secondo lui sarebbe soggiogata dagli atteggiamenti manipolatori di Alex Belli.

Come riporta ancora l’intervista su DiPiùTv, secondo Marco infatti Delia avrebbe bisogno di seguire un percorso terapeutico al fine di liberarsi dalle manipolazioni di Belli.

Marco Nerozzi e l’accusa di maltrattamenti da parte di Delia Duran

Delia Duran ha anche accusato Marco Nerozzi di maltrattamenti.

Secondo quest’ultimo l’accusa sarebbe opera della manipolazione di Alex Belli che avrebbe organizzato tutto per attirare l’attenzione su di sé e sulla rottura tra loro, ha detto: “Delia mi ha lasciato quando ha deciso di fare l’influencer e ha chiesto ad Alex Belli qualche dritta per spopolare sui social”“

Come riferito nell’intervista a DiPiùTv, infatti, secondo Marco Nerozzi, Alex Belli “è un uomo falso”. Poi l’ex marito di Delia continua: “Quell’Alex pensa solo a sé stesso, a fare parlare di sé. Non credo che tenga davvero a Delia, che è soltanto vittima in questa storia. Sto male nel vederla così, in balia di un uomo che pensa solo a sé stesso”.