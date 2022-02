Soleil Sorge in lacrime al Grande Fratello Vip: la commovente sorpresa degli autori all’influencer

Grande Fratello

Gli autori del Grande Fratello Vip hanno organizzato una sorpresa per Soleil Sorge, che così ha potuto ascoltare le parole di sostegno che una persona a lei molto cara le ha scritto in questi ultimi giorni.

Con il Grande Fratello che si avvia verso la finale, gli autori del programma Mediaset hanno pensato di concedere le ultime sorprese ai gieffini – che ormai da molto tempo sono lontani da casa e dagli affetti. La protagonista dell’ultima iniziativa è stata Soleil Sorge, che proprio durante l’ultima diretta ha ricevuto una lettera da parte della zia Daniela, alla quale l’influencer è molto legata.

Soleil riceve una lettera da parte della zia Daniela: la gieffina scoppia in lacrime

Gli autori del Grande Fratello Vip stanno approfittando delle ultime dirette del reality, che chiuderà i battenti il 14 marzo, per fare qualche altra sorpresa ai concorrenti – ed emozionare il pubblico a casa.

Ieri sera infatti Soleil Sorge è stata colta di sorpresa con l’arrivo di una lettera da parte della zia Daniela, a cui la ragazza è molto legata.

Nella lettera, letta – come sempre – da una voce fuori campo – si può sentire la donna che cerca di fare forza alla nipote, non mancando però di sottolineare anche cosa l’ha fatta maggiormente preoccupare in questi mesi: “Sei entrata con il sogno di arrivare al grande pubblico, fiera combattiva e senza nessuna voglia di compiacere gli altri. Era la tua forza… ho creduto che l’avessi persa e ho sofferto tanto con te e per te – esordisce la signora Daniela nella lettera – Ero preoccupata perché vedevo una donna che aveva smesso di amarsi, che si era persa di vista, percorrendo strade impercorribili con scuse inaccettabili per chi ti conosce“.

Come anticipato, però, ha anche cercato di mostrare tutto il suo sostegno alla Sorge, complimentandosi anche per l scelte fatte durante il percorso – soprattutto di recente, quando ha preso le distanze da Alex Belli: “Hai fatto bene a prendere le distanze da chi riesce ad amare facilmente tante donne tutte insieme perché, a parere mio, è solo frutto del fatto che non riesce per primo ad amare sé stesso – dice la zia, riferendosi proprio all’attore – Si può sbagliare, si può cadere davanti alle debolezze, ma è come ci si rialza che definisce la persona che si è e tu lo hai fatto con la forza che ti contraddistingue”.

Infine, con una Soleil in lacrime, la lettera si conclude con un grande incoraggiamento da parte della donna, che spera di vedere la nipote prendere le giuste decisioni: “Io ti chiedo con tutto l’amore che ho per te di ritrovare la strada che porterà alla realizzazione dei tuoi sogni. Scegli tu le tue priorità, quella più importante devi essere tu“.

Soleil Sorge, il suo percorso nel Grande Fratello Vip e le sorprese degli autori

Non è la prima volta che gli autori organizzano grandi sorprese per la gieffina, soprattutto dal momento che la ragazza è nella casa dall’inizio del reality – iniziato a settembre.

Nei mesi precedenti Soleil Sorge ha infatti avuto modo di confrontarsi con la mamma, Wendy Kay, che l’ha sempre sostenuta nei momenti più difficili. Non sono mancati poi i videomessaggi dei nonni dell’influencer, a cui la ragazza è molto legata.

Infine, proprio poco tempo fa, la Sorge aveva ricevuto un’altra commovente lettera da parte del padre che, come la zia, si è detto molto preoccupato da ciò che è accaduto nella casa, ma ha cercato comunque di mostrare tutto il suo sostegno alla figlia.

Tutta la sua famiglia, dunque, si è detta molto preoccupata per ciò che stava accadendo con Alex Belli, ma nessuno di loro ha mai giudicato la ragazza; soltanto parole d’incoraggiamento che senz’altro hanno giocato un ruolo chiave nella decisione della ragazza di mettere fine ai rapporti con l’attore.