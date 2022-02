Domenica in su Rai1, con Mara Venier c’è anche Achille Lauro. Tutti gli ospiti della puntata del 27 febbraio

Programmi TV

Domenica in va in onda su Rai1 con Mara Venier domenica 27 febbraio 2022. Scopri tutti gli ospiti del nuovo appuntamento trasmesso dalle ore 14:00.

Mara Venier nel nuovo appuntamento di Domenica In in onda come sempre su Rai1 a partire dalle ore 14:00 avrà l’occasione di ospitare il suo grande amico Achille Lauro. Domenica 27 febbraio 2022 nella ventiquattresima puntata della trasmissione sarà proprio lui il super ospite che si racconterà ai microfoni della zia Mara, con un focus sui suoi prossimi impegni canori che lo vedranno protagonista nel prossimo Eurovision Song Contest di Torino. Scopri tutti gli che arriveranno in diretta negli studi romani intitolati a Fabrizio per raccontarsi all’amatissima conduttrice o esibirsi con la loro arte su Rai1 il 27 febbraio 2022 a partire dalle ore 14:00.

Domenica in: la ventiquattresima puntata dello show di Mara Venier

La trasmissione che va in onda su Rai1 domenica 27 febbraio 2022 a partire dalle ore 14:00 con Mara Venier a fare da padrona di casa continua il suo focus sulla grande musica con un altro grande protagonista della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri, lo show avrà la grande occasione di ospitare l’eccentrico Achille Lauro. Il cantante, fresco vincitore del contesto canoro di San Marino dal titolo di Una voce per San Marino, arriva in studio per raccontarsi ai microfoni della sua amica e per esibirsi ovviamente sulle note di alcuni suoi grandi successi.

Tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 27 febbraio

Il cantante romano ovviamente non sarà il solo ospite di Mara Venier, con la nuova puntata che sarà ovviamente ricca di tanti altri volti noti.

Fra tutti spiccheranno quelli di Arisa, altra apprezzata cantante che questa volta parlerà della sua esperienza come giudice de Il Cantante Mascherato e che tornerà ad occuparsi delle sue doti da ballerina con la sorpresa che le dedicherà il suo compagno di ballo Vito Coppola.

Chiuderà il tris di cantanti anche l’apprezzato Irama che sarà in studio per parlare della sua esperienza a Sanremo oltre che del suo nuovo album appena uscito. Spazio poi per la partecipazione di Stefano Accorsi, che parlerà della nuovissima mini serie tv che lo vede protagonista dal titolo di Vostro Onore, ed anche l’attore e regista Edoardo Leo.