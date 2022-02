Vostro Onore, prima puntata in onda su Rai1: la trama dei primi episodi con Stefano Accorsi. Le anticipazioni

Serie TV - Fiction

Rai1 nella prima serata di lunedì 28 febbraio 2022 è pronta a svelare la prima puntata dell’atteso prodotto che vede impegnato come protagonista l’attore Stefano Accorsi. La nuova intensa miniserie tv firmata Rai Fiction, adattamento italiano del successo americano dal titolo di Your Honor, mostrerà i suoi primi due episodi a partire dalle ore 21:30 circa. Scopri le anticipazioni della trama di Vostro Onore che racconterà l’inizio delle vicende del giudice milanese Vittorio Pagani, alle prese prese con lo scontro etico tra la sua professione di giurista e le dolorose vicende personali.

Vostro Onore: la prima puntata della nuova miniserie tv di Rai1

Vostro Onore prende il via su Rai 1 a partire dalla prima serata di lunedì 28 febbraio 2022. La nuova mini serie televisiva sbarca sulla rete ammiraglia con la firma del regista Alessandro Casaledi ed un cast ben orchestrato di grandi attori del nostro cinema, tra i quali spiccano certamente il protagonista Stefano Accorsi e la partecipazione straordinaria di Remo Girone oltre a quelle di Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli e Camilla Semino Favro.

Vostro Onore: le anticipazioni dei primi due episodi

A partire dalle ore 21:30 circa va in onda il primo episodio dell’attesa sera che ci porterà sin da subito nel vivo della trama.

Matteo Pagani, figlio del noto giudice Vittorio, si trova alla guida della macchina della padre quando finirà per speronare una moto causando la morte del suo conducente. Il ragazzo non presterà soccorso al motociclista, innescando di fatto la difficoltosa situazione nella quale si troverà il padre. Posto in questa scomoda situazione, Vittorio deciderà dunque di coprire la malefatta del figlio quando verrà a sapere che a perdere la vita è stato un esponente della cosca mafiosa che lui stesso ha combattuto per tanti anni.

Il secondo episodio di serata ci mostrerà Vittorio alle prese con il piano di infangamento dell’incidente del figlio. Così pagherà le spese legali di Nino con la mediazione di Salvatore che gli doveva un favore. Matteo dovrà nascondere l’accaduto e comportarsi normalmente nel giorno del compleanno della sua fidanzata Chiara. Intanto le indagini sull’incidente proseguono e spunta il nome di Filippo Grava, boss mafioso imparentato proprio con Nino e fratello di Maddalena che è la moglie di Salvatore. Le cose si mettono male.