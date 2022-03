Don Matteo, Terence Hill potrebbe tornare con brevi apparizioni. Indiscrezioni da dietro le quinte

Serie TV - Fiction

Il ritorno della serie Don Matteo è ormai vicinissimo. La 13esima stagione porterà con sé alcune novità, prima tra tutte Raoul Bova come protagonista che interpreterà Don Massimo, ma alcune indiscrezioni anticipano che Terence Hill non esclude di tornare sul set per qualche piccola comparsata.

Don Matteo: la 13esima stagione presto in tv

La 13esima stagione di Don Matteo arriverà sugli schermi a fine marzo e vedrà una importante new entry nel cast. Dopo l’addio alla serie, infatti, Terence Hill ha scelto Raoul Bova come suo successore che interpreterà Don Massimo, il nuovo protagonista della serie.

Terence Hill ha detto addio a Don Matteo a causa della sua età. L’82enne non riusciva più stare al passo con le registrazioni di una serialità così ricca di episodi. Nonostante tutto l’attore non ha mai nascosto la sua volontà di tornare nella serie per qualche breve comparsata in futuro.

Terence Hill tornerà in Don Matteo? Le indiscrezioni dal dietro le quinte

Nel corso dei nuovi episodi, come rivela il settimanale Di Più Tv, il personaggio di Don Matteo scomparirà misteriosamente, cominceranno quindi le indagini per ritrovarlo.

Come ha rivelato una persona che lavora dietro le quinte della longeva serie di Rai 1: “Don Matteo non morirà, quindi i telespettatori non devono perdere la speranza.

Anzi: è stato deciso, di comune accordo, di non far morire Don Matteo proprio perché se Terence Hill tornerà sulla propria decisione la porta sarà sempre e comunque aperta”. Come già aveva annunciato lo stesso attore Terence Hill, quindi, il suo addio alla serie non sembra affatto definitivo.

Don Matteo: possibili comparsate di Terence Hill

Il ritorno dell’attore nella serie, quindi, sembra potersi realizzare davvero.

Se questo si potrà concretizzare sarà comunque solamente per brevi attimi e apparizioni, non interi episodi.

Terence Hill ha rivelato di sentirsi affaticato e non riuscire più stare troppo tempo sul set. Dal dietro le quinte raccontano ancora che: “Terence è nel cuore di tutti quelli che lavorano su questo set. Sono tutti pronti a riaccoglierlo a braccia aperte”.

Intanto, Raoul Bova è stato etichettato come nuovo protagonista e l’attore ha accolto questa nuova sfida professionale con gioia ed entusiasmo. Se anche questa 13esima stagione dovesse avere successo, la serie potrebbe addirittura cambiare nome da Don Matteo a Don Massimo.