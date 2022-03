Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, racconta com’era l’attore prima di Delia e del GF Vip

Gossip

Alex Belli, il successo e il GF Vip: tutto sul cambiamento intrapreso dall'attore in questo ultimo periodo. Come la fama avrebbe potuto influenzare la sua vita

Uno dei personaggi più influenti e conosciuti al momento del mondo dello spettacolo è, sicuramente, Alex Belli, che ha fatto molto parlare di sé all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e anche fuori. Il triangolo costruito con la moglie e una delle concorrenti del programma, Soleil Sorge, ha appassionato gli spettatori, in attesa di colpi di scena. L’ex moglie di Belli, Katarina Raniakova, ha però affermato che l’attore è cambiato molto rispetto al passato trascorso insieme come coppia. Ecco i retroscena sui momenti antecedenti alla notorietà di Alex Belli. I due sono stati sposati dal 2013 al 2017 quando la coppia si è lasciata a seguito dei tradimenti di lui, come lei stessa ha raccontato.

Alex Belli e il successo: ecco cosa ha da dire a riguardo l’ex moglie

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, ha raccontato apertamente la storia d’amore trascorsa con l’attore, sottolineando come, secondo lei, il successo e la fama l’avrebbero cambiato radicalmente. Il Belli, ha svelato Raniakova, era una persona particolarmente semplice e modesta, l’opposto del “traditore seriale“, descritto attualmente.

Al settimanale Nuovo Tv, Katarina ha anche raccontato alcuni stralci di vita, insieme ad Alex, un vero uomo di casa, lontano da ogni tipo di vizio: “Passava la domenica a fare giardinaggio sul balcone.

Quando ha cominciato ad avere successo, sono emersi altri lati del suo carattere”.

La fine del matrimonio e Delia Duran: due differenti visioni dell’amore

Parlando dei trascorsi sentimentali con l’ex marito, la Raniakova ha anche citato la nuova moglie di Alex Belli, Delia Duran, prima finalista di questa edizione del GF Vip. La fiducia era fondamentale all’interno del matrimonio, tanto che non c’erano dubbi riguardo la fedeltà: “Per questo non controllavo con chi usciva, mi fidavo di lui.

Quando è tornato stabilmente a Milano sono cominciati i problemi. Tutte le sere doveva trovare spiegazioni per giustificare ciò che voleva fare”.

In ultima istanza, Katarina ha anche voluto esplicitare che la sua visione dell’amore per il partner è ben diversa da quella che si è sviluppata tra Alex e Delia, che professano il loro “amore libero“: “Lui stesso l’ha fatto capire nella Casa, quando ha detto che il nostro matrimonio è fallito proprio perché lui non poteva essere se stesso. Mi sembra che con Delia, sotto questo aspetto, avesse trovato un’intesa”.