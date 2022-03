Il cantante mascherato, le anticipazioni della terza puntata in onda venerdì 4 marzo su Rai1

Gossip

Torna venerdì 4 marzo alle ore 21.25 su Rai1 il terzo appuntamento de Il cantante mascherato con Milly Carlucci. La puntata, rimandata lo scorso venerdì in seguito allo switch con Speciale Tg1 per raccontare la guerra tra Russia e Ucraina, è pronto per riprendere da dove ci eravamo lasciati.

Sono nove le maschere che si sfideranno in questo appuntamento: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, e il Drago. Nell’utima puntata il Cavalluccio Marino e l’Aquila sono stati eliminati e hanno così svelato la loro vera identità: sotto le maschere si nascondevano rispettivamente Cristina D’Avena e Alba Parietti.

Il cantante mascherato, le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pinguino, e proseguirà con otto strepitosi duetti con famosi cantanti italiani che saranno fatti a sfide. Come annunciato dallo spot televisivo inoltre assisteremo all’inizio del programma anche ad uno scontro tra Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez.

I duetti e le sfide della terza puntata

Andiamo ora a scoprire però gli abbinamenti previsti per la terza puntata:

Volpe- Controvento vs. Pastore Maremmano- Meraviglioso amore mio con Arisa

Camaleonte- Dove si balla vs. Soleluna- Splendido splendente con Mietta

Pesce Rosso- Non voglio mica la Luna vs. Medusa- Amandoti con Fiordaliso

Lumaca- Ciao Ciao vs. Pinguino- Il cucuzzolo della montagna o Drago- Serenere con Cristina D’Avena

Al fianco di Milly Carlucci troveremo anche l’insostituibile giuria composta da Caterina Balivo, Flavio Insinna, Arisa e assisteremo al ritorno di Francesco Facchinetti.

In ogni puntata sono loro insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter) a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.

Fondamentali per le indagini, il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira nelle vesti di “Capo investigatore” che contribuisce attivamente al lavoro di detective. Anche in questa serata, il vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola accompagna con le sue performance alcuni numeri dei protagonisti in gara. Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino.