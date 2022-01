Arisa e Vito Coppola, la cantante svela come sono andate le cose col partner di Ballando: “Ci abbiamo provato”

Gossip

Dopo le tante voci, Arisa ha finalmente svelato la verità sul suo rapporto con Vito Coppola. La vincitrice di Ballando con le Stelle nei giorni scorsi è scoppiata a piangere a Citofonando Rai2, quindi ha eluso le domande di Silvia Toffanin sull’argomento amore. Dalle storie Instagram, però, ha detto una volta per tutte come stanno le cose con il partner di ballo del talent di Milly Carlucci.

Arisa e Vito Coppola ci hanno provato davvero: la rivelazione della cantante

Da quei baci sulla pista di Ballando con le Stelle, alla “vita vera”: non è sempre facile riuscire a portare fuori dalla pista da ballo quell’alchimia evidente nel corso del programma e per informazioni si potrebbe chiedere a un’altra chiacchierata coppia, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

In quel caso, però, non si sa se ci sia mai stato davvero un tentativo fuori dal programma di Milly Carlucci. Diverso il caso di Arisa e Vito Coppola e a rivelarlo ora è la stessa cantante e vincitrice del talent.

In una storia Instagram, ha chiesto ai fan di non chiedere nulla di lei a Vito Coppola. Poi Arisa rivela: “Non sono triste, gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà come passa l’influenza“. E aggiunge, malinconica: “L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare.

Una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti“. Arisa poi svela la verità: “Con Vito ci abbiamo provato. Non è andata“.

Arisa su Instagram

Arisa e il mal d’amore: le interviste e le lacrime della cantante

Nella stessa storia, aggiunge anche che “non è morto nessuno” se le cose tra lei e Vito Coppola non sono andate, ma traspare una certa tristezza – anche perchè Arisa aggiunge anche un “Illudersi” che sembra svelare ci sia rimasta molto male per la vicenda.

Sentimenti in linea con quanto dimostrato nei giorni scorsi: Arisa è scoppiata a piangere a Citofonare Rai2, proprio mentre Paola Perego ha provato a parlare di amore: “La devo smettere, sai, di manifestare le emozioni, adesso divento la piagnona della tv“.

A Verissimo, invece, ha quasi evitato di rispondere alle domande della Toffanin. Quando la conduttrice le ha chiesto se ci fosse qualcuno, ha risposto: “A me piace essere innamorata, ma mi piace anche tutto il resto. Mi piacciono anche altri aspetti della mia vita. Quindi quando il mio cuore batte e batte un po’ a vuoto… quando batte a vuoto mi dedico ad altro e aspetto che finisca di battere“.

Una non risposta che, a quanto pare, cercava di celare il malumore per una storia tentata e non riuscita con Vito Coppola.