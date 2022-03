Ucraina, attacco alla centrale nucleare più grande d’Europa. Kiev: “Se esplode sarà 10 volte peggio di Chernobyl”

Notte di combattimenti e bombardamenti in Ucraina, con una concentrazione delle ostilità sempre più intensa intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, a Energodar, la più grande d’Europa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia l’allarme: “In questo momento, i carri armati russi stanno sparando contro le unità nucleari“. L’incubo dell’atomica e di una nuova Chernobyl investe l’Occidente, rilanciato dalle autorità di Kiev che chiedono un immediato intervento della Nato con una no-fly zone per fermare la furia che arriva dai cieli su ordine di Vladimir Putin.

È stata una notte durissima nella guerra che si combatte in Ucraina dopo l’invasione del Paese ordinata dal Cremlino.

Mosca sembra aver alzato il tiro con un attacco notturno alla più grande centrale nucleare d’Europa, dove attualmente le fiamme sarebbero state domate a seguito di un difficile intervento dei vigili del fuoco.

Poche ore fa, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha lanciato un allarme su Twitter sui bombardamenti e gli scontri in corso nell’area: “L’esercito russo sta sparando da tutte le parti sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d’Europa.

È già scoppiato un incendio. Se esplode, sarà 10 volte peggio di Chernobyl! I russi devono IMMEDIATAMENTE cessare il fuoco, consentire ai vigili del fuoco, stabilire una zona di sicurezza“. La centrale attualmente sarebbe passata completamente sotto il controllo delle forze russe.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

“L’Europa deve svegliarsi ora. La più grande centrale nucleare d’Europa è in fiamme. In questo momento, i carri armati russi stanno sparando contro le unità nucleari. Si tratta di serbatoi dotati di termocamere.

Cioè, sanno dove stanno girando, si stanno preparando per questo“. Lo dichiara il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio alla nazione e all’Occidente trasmesso all’alba di oggi, dopo una notte di violenti combattimenti sul suolo di Zaporizhzhia.

1/2 Tonight at the Zaporizhzhya NPP, as a result of a provocation arranged by the Armed Forces of Ukraine, a fire broke out in the educational and administrative building.

Experts are already drawing terrible pictures about the consequences of the explosion at the station, pic.twitter.com/tMtqwmhGzW

— Victor 🇷🇺 Z (@vicktop55) March 4, 2022